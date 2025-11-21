快訊

蔡其昌：棒球員若赴中當樣板羞辱國家 台球迷吞不下這口氣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
中華職棒大聯盟會長、民進黨立委蔡其昌今天接受「新聞放鞭炮」節目專訪時表示，台灣球員要去哪裡找工作，他意見都不大，但如果去只是當人家樣板，要羞辱自己國家，那台灣球迷當然吞不下這口氣。圖／取自新聞放鞭炮直播
中華職棒大聯盟會長、民進黨立委蔡其昌今天接受「新聞放鞭炮」節目專訪時表示，台灣球員要去哪裡找工作，他意見都不大，但如果去只是當人家樣板，要羞辱自己國家，那台灣球迷當然吞不下這口氣。圖／取自新聞放鞭炮直播

中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，規定內包含每隊「台港澳球員至少10人」，引發統戰質疑。中華職棒大聯盟會長、民進黨立委蔡其昌今天接受「新聞放鞭炮」節目專訪時表示，台灣球員要去哪裡找工作，他意見都不大，但如果去只是當人家樣板，要羞辱自己國家，那台灣球迷當然吞不下這口氣。

蔡其昌指出，站在聯盟會長角度，各國要推動棒球都樂觀其成，中國這次之所以會引起很大關注，是因為他們鎖定了台灣，指定一定要用港澳台灣選手10人，港澳沒有選手，所以就是鎖定台灣，這會讓大家覺得很奇怪，為什麼就要用台灣選手。

蔡其昌表示，CPB從聯盟標誌，到球隊標誌，都和台灣很接近，目的為何？全世界推動棒球沒有人這樣做。蔡其昌也說，為什麼台灣球迷可以在全世界拿著國旗到國際賽加油，是因為中國在棒球這麼項目的國際聲量很低，沒有什麼影響力。中國現在推動棒球，就是要強化對棒球影響力，然後有一天台灣就會突然發現，棒球和其他運動一樣，也不能拿國旗進場了。

