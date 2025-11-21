批沈伯洋沒出息 羅智強：欺負陸配弱小 遇獵人卻裝可憐

國民黨立委羅智強今早在臉書上點名兩人，點名台北市議員苗博雅，「放馬過來」；點名民進黨立委沈伯洋，「真沒出息」。最在乎殺人狂魔人權、最漠視枉死者與其家屬人權的苗博雅，最近開始對他發動一波抹紅戰。原因是，他反對沈伯洋與賴清德總統剝奪弱勢陸配的參政權。

羅智強表示，苗博雅的支持者立刻群起圍攻，打電話騷擾他的服務處，甚至篡改他服務處在Google Map的名稱，再加上一波又一波的網路霸凌。對苗博雅，他只想說一句，一天到晚高喊人權，卻只在乎殺人狂魔的人權；一天到晚談憲政人權，卻和沈伯洋一起違反憲法、剝奪弱小陸配的參政權。「你想抹紅？放馬過來。」

羅智強表示，「別的人可能會被你們的網路霸凌嚇退，但要嚇羅智強？你作夢。」他也要給苗博雅的支持者一個提示，按照「憲法」與過去幾十年的政府實務，保護陸配參政權的，不只羅智強。民進黨執政16年的兩位總統陳水扁、蔡英文任內，沒有任何一個陸配被用國籍法剝奪參政權，他們也在保護陸配的參政權，要不要順便把他們兩個也一起抹紅？

羅智強指出，陳水扁和蔡英文，之所以沒有要求陸配要取得對岸的放棄國籍證明才能參政，就是因為知道，身為總統不該欺負弱小，按照兩岸各自的憲法，陸配根本拿不到放棄國籍證明，要求他們拿到證明，就等於剝奪他們的參政權。陸配不是「外國人」是「大陸地區人民」，適用「兩岸人民關係條例」而非「國籍法」規範參政權。

羅智強說，最後還是要講沈伯洋。苗博雅至少不演了，沈伯洋呢？平時囂張跋扈欺負陸配，等到被獵人的槍瞄準，馬上裝可憐、裝委屈、喊冤說沒有欺負陸配，還哭著四處求救，讓賴清德叫立法院長韓國瑜保護。