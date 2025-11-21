快訊

美參議員提案六項保證入法 防美國背離對台承諾

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影
美國共和黨聯邦參議員匡希恆（John Curtis）和民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）20日提出台灣六項保證法案，旨在正式將美國對台六項保證入法，不但強化美國國會在對台政策上的監督，也防止任何美國對台立場在未經立法審查之下做出改變。

兩位參議員的辦公室20日都發出新聞稿指出，六項保證是美國雷根政府在1982年對台灣做出的承諾，內容涵蓋美國對台的六項外交政策，後來支撐美台關係近半世紀的時間；兩位參議員提出的跨黨派法案將確保首度讓六項保證獲得法律效力，任何改變都必須經由國會審查。

匡希恆表示，該法案基本上就是讓美國長期的承諾編纂入法，讓它們擁有法律的效力；在北京不斷加強對台的施壓行動之下，法案的目的在於創造清晰和嚇阻力，也向台灣表達出美國對台的支持是有原則、跨黨派和持久的。

默克利表示，這項跨黨派的法案將把美國對台政策的基石入法，確保沒有政府能夠在不見光的情況下背離這些承諾，同時也傳遞出強而有力的訊息：美國跨黨派的國會成員不會容忍任何破壞美台這個必要關係的力量。

美國 對台 法案

