中國威脅宗教自由 美前大使籲：新教宗應飛台灣發出道德之聲

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
教宗良十四世。(路透)
美國國會20日針對中國的對宗教自由的威脅舉行聽證會，美國國務院前國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）表示，梵蒂岡應該為宗教自由等議題發聲，認為新教宗應該飛到台灣發表談話，向中國發出道德之聲。

負責監控中國人權和法治情況的美國「國會及行政當局中國委員會」（Congressional-Executive Commission on China）20日以「中共的宗教戰爭：對宗教自由的威脅及其對美國的重要性」舉行聽證會。

聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）指出，梵蒂岡與中國在2018年簽訂協議，似乎讓天主教教會放棄很多對中共的職權，並認為已故教宗方濟各為了想要在中國傳教，努力想要維持平衡，卻演變成配合中國共產黨，但當有9到10位主教失蹤，這樣配合中共的政策就不是非常成功；蘇利文並表示，梵蒂岡同美國都是宗教自由的燈塔。

布朗巴克則說，世界需要梵蒂岡的道德發聲，並同意前教宗在中國面前噤聲；布朗巴克呼籲說，梵蒂岡應該站出來為天主教徒、為維吾爾族的穆斯林發聲，也為強制勞動的情況發聲；布朗巴克對新教宗良十四世（Pope Leo XIV）抱有期待。

布朗巴克表示，他非常樂見良十四世能飛到台灣，發表如若望保祿二世曾在波蘭發表的「不要害怕」談話，「若有那樣的道德之聲會是多麼美好，告訴大家不要害怕」；布朗巴克表示，望保祿二世當年的發聲改變了東歐，觸動到波蘭的天主教徒。

不過對於新教宗飛到台灣一事，布朗巴克也說，他不認為這樣的事情會發生。

蘇利文說，若望保祿二世當年做出那樣的表態非常具有威力，甚至幫助到蘇聯的垮台。

