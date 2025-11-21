賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

賴清德總統昨（20）日大啖日本海鮮握壽司和味噌湯，展現挺日立場，日本大阪府參議員梅村瑞穗也在社群平台X上以台灣美食回應，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

賴清德總統昨日透過社群平台分享「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日堅固的友誼。梅村瑞穗隨後轉貼該內容，表示隔天午餐要吃台灣滷肉飯和芒果。結果僅隔兩小時她就再次發文，秀出晚餐已經端上台灣滷肉飯和芒果優格的照片，並寫下「說到做到」，還貼上台、日兩國國旗，展現友好之情，並分享自己的食用小技巧：「把芒果乾泡在優格過夜，口感會更美味，不妨試試看。」

她在貼文中還提及：「德不孤，必有鄰。非常感謝。」進一步強調理念與友誼相互吸引，引起大批日本網友熱烈回應。

日本網友紛紛留言表示驚喜與支持，有人肯定她「真的言出必行」、「太可愛了」，也有人笑稱「保守派怎麼都長得這麼好看？」，更有網友表示深受她的態度所感動，讚賞她身為政治人物仍願意公開展現親台立場。

另有留言幽默指出：「政客開始寫美食報告是好徵兆」，甚至有人打趣說「為什麼不一邊當政治人物、一邊進軍演藝圈？」，還有日本網友透露因為無法接受滷肉飯中的八角，所以無法吃。此事也引起不少台灣網友關注，認為梅村瑞穗的行動再次反映台日民間的友好氛圍。