快訊

蘋果繼「一塊布」再出第2彈「手機支架」！定價嚇一跳 為無障礙友善打造

趙露思硬起來提告！鎖定17名大嘴巴黑粉「不再是溫柔小姐姐」

主婦「不擅下廚」餐費達2.6萬存不了錢！她改善五個誤區 成功終結外食

美議員推案將「六項保證」入法 阻政府背棄對台承諾

中央社／ 華盛頓20日專電
美國跨黨派參議員今天提出法案，主張將對台「六項保證」入法，並強化國會監督。 路透
美國跨黨派參議員今天提出法案，主張將對台「六項保證」入法，並強化國會監督。 路透

美國跨黨派參議員今天提出法案，主張將對台「六項保證」入法，並強化國會監督，以防止政府在未經國會審查下背離對台承諾。「六項保證」雖自雷根總統時期以來屢獲歷屆政府重申，卻始終未被納入美國法律體系。

美中1982年簽署涉及對台軍售的「八一七公報」，為減少對台衝擊，時任美國總統雷根委由美國在台協會台北辦事處處長李潔明等人向時任總統蔣經國提出六項保證。

六項保證分別為：美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變關於台灣主權的立場、不會施壓台灣與中國談判。

提案議員之一、民主黨籍參議員默克利（JeffMerkley）今天透過新聞稿表示，這是支撐美台關係近半世紀的六項關鍵外交政策承諾。

根據法案，任何美國政府欲改變對台軍售、修正長期政策或向台灣施壓要求談判前，必須通知國會並提供全面理由。國會有最多60天的審查時間，也可能透過聯合決議阻止。

法案並重申維持「六項保證」是美國的國家、經濟與安全利益，有助印太和平。

默克利指出，這項法案是首度賦予「六項保證」正式法律效力，並且確保未來如欲改動，必須先經國會審查，且無論哪一任政府都不得在暗中背離這項承諾，並強烈表達兩黨議員絕不容忍破壞美台重要夥伴關係的企圖。

另一提案議員、共和黨籍的匡希恆（John Curtis）也說，六項保證自雷根1982年提出以來，一直是美國對台政策的基石。這項法案只是將這些長期承諾明文化，使其具有完整的法律效力。

「面對北京不斷升高的壓力，這（項法案）意在使立場明確、起嚇阻作用，並向台灣展現美國的支持是有原則、跨黨派且持久的。」

國會法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。眾議院版本的同名法案已於9月送出外交委員會。

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）10月在財經頻道CNBC表示，美國總統川普曾清楚說，美國不會改變一中政策，遵循台灣關係法、三公報及六項保證，美方不希望脅迫，希望和平解決。

美國在台協會

延伸閱讀

礦產協議2.0？外媒曝美國強推28點和平計畫 逼澤倫斯基「這天前」簽字

高市早苗發言挺台 美前官員：美國應該和日本站在一起

AIT主席懸缺至今 專家呼籲應立即任命新主席

川普傳延後開徵晶片關稅 避免美中貿易戰升級、物價飛漲引爆民怨

相關新聞

美國務院副發言人發聲挺 釣魚台也在對日防衛承諾內

中日關係緊張，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）20日在X平台上表示，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅...

美議員推案將「六項保證」入法 阻政府背棄對台承諾

美國跨黨派參議員今天提出法案，主張將對台「六項保證」入法，並強化國會監督，以防止政府在未經國會審查下背離對台承諾。「六項...

中國威脅宗教自由 美前大使籲：新教宗應飛台灣發出道德之聲

美國國會20日針對中國的對宗教自由的威脅舉行聽證會，美國國務院前國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownbac...

內政部堅持陸配村長須解職 學者批錯置法源：宣稱大陸是外國 請修憲

花蓮縣學田村長鄧萬華因仍具陸籍身分遭解職爭議；內政部昨表示，陸配依照兩岸人民關係條例取得我國身分證，但參選公職時就回到國...

南投許淑華連任壓境 綠營提名卡關陷在地或奇兵二擇一

南投縣長許淑華力拚連任，債務還清加上連勝草屯鎮長補選與大罷免，讓藍營氣勢走高，但是否能在2026穩住版圖，仍存變數。民進黨面對艱困選區，正陷入「在地派」與「奇兵派」的提名抉擇。綠營點將未定，使選情不確定性增高。藍綠如何布局、政績能否撼動選民、空降是否引爆動能，更添南投攻防煙硝瀰漫…

高市早苗「台灣有事」中日緊張 他曝台日友好關鍵分水嶺

日本首相高市早苗的「台灣有事，就是日本有事」言論，中日關係緊張，外界好奇為何台日如此友好。政治評論員黃暐瀚在Thread...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。