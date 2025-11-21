快訊

內政部堅持陸配村長須解職 學者批錯置法源：宣稱大陸是外國 請修憲

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
花蓮縣學田村長鄧萬華因仍具陸籍身分遭解職爭議；內政部昨表示，陸配參選公職時依國籍法第20條規範，雙重國籍就是不能擔任公職。學者羅世宏卻認為，鄧萬華只有中華民國護照，不構成國籍法20條規範的對象，內政部若宣稱大陸是外國，請先修憲。 圖取自內政部粉專
花蓮縣學田村長鄧萬華因仍具陸籍身分遭解職爭議；內政部昨表示，陸配依照兩岸人民關係條例取得我國身分證，但參選公職時就回到國籍法第20條規範，雙重國籍就是不能擔任公職。中正大學教授羅世宏卻認為，兩岸人民關係條例是特別法，法律地位優先國籍法，鄧萬華並非外國籍，且只有中華民國護照，不構成國籍法20條規範的對象，內政部若宣稱大陸是外國，請先修憲。

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，內政部粉專作梗圖並貼文強調，擔任公職，當然對中華民國負有忠誠的義務。若公職同時擁有中華民國跟其他國家的國籍，就會有忠誠義務衝突的問題。因此，國籍法第 20 條明確規定，民選公職人員應於就任前完成放棄中華民國以外國籍的申請，並於就任後一年內提出完成放棄的證明文件。若未依限完成，主管機關依法必須啟動解職程序，地方政府也沒有自行解釋國籍法的空間。

羅世宏在臉書貼文表示，兩岸人民關係條例是特別法，國籍法是一般法，依特別法優於一般法原則，大陸地區人民的法律地位應依「兩岸人民關係條例」判定，而非依「外國人相關規範」；因此，國籍法第20條不能凌駕兩岸人民關係條例， 更不能違反後者關於「大陸非外國」的規範。

羅世宏說，國籍法第20條防的是「雙重國籍」，不是陸籍背景，鄧萬華的身分並非外國籍，只有中華民國護照無外國護照，也無大陸戶籍，更無外國公民權利及效忠義務，根本不構成國籍法第20條規範的對象。內政部若硬套，是違反立法目的。

羅世宏也說，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義。若行政機關宣稱「大陸＝外國」，那就是實質修改憲法，超越法規授權違法解釋；一張內政部FB小編曲解法律的梗圖，不能推翻憲法結構，若大陸是外國，就請內政部先修憲，行政機關無權把「非外國」解釋成「外國」。

羅世宏說，內政部粉專宣傳圖片「要當公職可以，當選後要放棄中華民國以外的國籍」的論述，本身錯誤、錯置法源，刻意誤導社會以為陸配有「外國國籍」，這是典型的「偷換法律概念」與「錯置法源」。

