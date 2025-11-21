聽新聞
0:00 / 0:00

政院版勞保撥補草案 藍轟搪塞

聯合報／ 記者黃婉婷屈彥辰／台北報導

立法院力拚本會期三讀通過「政府撥補勞保法制化」，行政院昨跟進修法。國民黨立委質疑，政院維持撥補就是勞保改革基調，缺乏具體改革方案，無法解決勞保基金的長期危機，也有立委建議納入證交稅等不同財源。

行政院會昨通過勞工保險條例第六十六條與第六十九條修正草案。行政院長卓榮泰說，勞保是勞工最重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自二○二○年起逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，搭配多元投資，基金規模已達一點二兆元。

政院版草案將政府撥補納為勞保基金來源之一，明定由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補，「勞工保險之財務，由中央政府負最後支付責任」，納入中央主管機關應至少每三年檢討保險財務。草案未明定每年撥補金額，而是依政府財政及勞保財務狀況每年編列預算。

外界呼籲調整多年沒變動的勞保投保級距，勞動部長洪申翰說，須綜合考量調整級距對勞保財務的影響。他說，行政院與勞動部一直在研議修法，不算突然提出，且面對國會情勢，行政部門應保持靈活、主動說服社會和國會。

國民黨立委廖偉翔表示，行政院應立即提出具體、可被檢驗的改革方案，而非僅用宣示性條文敷衍社會。

國民黨立委李彥秀說，苦候多時的修法方案，依舊缺乏撥補公式與金額的具體承諾，是「搪塞有餘，擔當不足」，她說，台灣邁入超高齡社會後，未來勞保財務黑洞只會變大。

國民黨立委王鴻薇指出，長照將菸酒稅列為財源；她建議證交稅可作為勞保財源，每年證交稅超徵到一定程度時，撥補若干比例進勞保基金裡。

勞保 年改

延伸閱讀

撥補勞保法制化政院版草案出爐 李彥秀：缺乏誠意、搪塞有餘

政院版勞保條例修法草案出爐 廖偉翔：缺乏財務永續的結構性改革

「懷孕歧視」遭裁員釀滅門悲劇 洪申瀚：規劃專案公布違法企業

台中親子活動充氣城堡突洩氣 1童右腳輕傷

相關新聞

【重磅快評】「一國兩區」先行者蔡英文，民進黨超尷尬

國民黨副主席蕭旭岑日前提到「一國兩區」，持續受到民進黨猛烈圍攻。蕭旭岑回應指第一個說「一國兩區」的是前總統蔡英文，民進黨...

整理包／從大罷免翻車到遭中共通緝 沈伯洋過往爭議一次回顧

民進黨立委沈伯洋被控「追殺中國籍配偶」等行為涉及「分裂國家罪」遭中國大陸立案偵查，還被全球通緝，引發兩岸高度關注。賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應率跨黨派聲援，韓國瑜則反批「自己生病，要別人吃藥」。近日沈伯洋更被聯電創辦人曹興誠力薦出來選2026台北市長，綠營支持者也紛紛鼓譟。 作為綠營「台獨急先鋒」的沈伯洋這幾年出盡鋒頭，不過，伴隨著影響力日增，爭議也如影隨形。《聯合新聞網》盤點沈伯洋從大罷免推手、沈父賺紅錢到被控欺壓陸配等事件，爭議一一列出。

學者建議 另訂勞保撥補特別條例

行政院會昨天通過「勞工保險條例」修正草案，明定勞保財務由中央政府負最後支付責任。前總統府國家年金改革委員會委員吳忠泰表示...

政院版勞保撥補草案 藍轟搪塞

立法院力拚本會期三讀通過「政府撥補勞保法制化」，行政院昨跟進修法。國民黨立委質疑，政院維持撥補就是勞保改革基調，缺乏具體...

陸要求巴拿馬議員取消訪台 我外交部強烈譴責：蠻橫無理

外媒報導，中方要求巴拿馬國會議員取消訪台。外交部今天強烈譴責中國以蠻橫無理的舉措，試圖影響他國內政，並呼籲各國在平等互惠...

仿效晶片效益 外交部成立無人機外交小組

政府力推無人機產業，外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋今天表示，外交部長林佳龍已成立無人機外交小組，未來將以無人機援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。