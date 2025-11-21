政院版勞保撥補草案 藍轟搪塞

立法院力拚本會期三讀通過「政府撥補勞保法制化」，行政院昨跟進修法。國民黨立委質疑，政院維持撥補就是勞保改革基調，缺乏具體改革方案，無法解決勞保基金的長期危機，也有立委建議納入證交稅等不同財源。

行政院會昨通過勞工保險條例第六十六條與第六十九條修正草案。行政院長卓榮泰說，勞保是勞工最重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自二○二○年起逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，搭配多元投資，基金規模已達一點二兆元。

政院版草案將政府撥補納為勞保基金來源之一，明定由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補，「勞工保險之財務，由中央政府負最後支付責任」，納入中央主管機關應至少每三年檢討保險財務。草案未明定每年撥補金額，而是依政府財政及勞保財務狀況每年編列預算。

外界呼籲調整多年沒變動的勞保投保級距，勞動部長洪申翰說，須綜合考量調整級距對勞保財務的影響。他說，行政院與勞動部一直在研議修法，不算突然提出，且面對國會情勢，行政部門應保持靈活、主動說服社會和國會。

國民黨立委廖偉翔表示，行政院應立即提出具體、可被檢驗的改革方案，而非僅用宣示性條文敷衍社會。

國民黨立委李彥秀說，苦候多時的修法方案，依舊缺乏撥補公式與金額的具體承諾，是「搪塞有餘，擔當不足」，她說，台灣邁入超高齡社會後，未來勞保財務黑洞只會變大。

國民黨立委王鴻薇指出，長照將菸酒稅列為財源；她建議證交稅可作為勞保財源，每年證交稅超徵到一定程度時，撥補若干比例進勞保基金裡。