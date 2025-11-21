學者建議 另訂勞保撥補特別條例

行政院會昨天通過「勞工保險條例」修正草案，明定勞保財務由中央政府負最後支付責任。前總統府國家年金改革委員會委員吳忠泰表示，在野黨過去選擇裝聾作啞，執政黨也似乎認為此事碰不得，勞保缺口的地雷就在台灣各政黨。

立法院司法及法制委員會先前排審年金改革法案，吳忠泰當時在臉書發文指出，勞工保險更迫切需要處理。

吳忠泰表示，在野黨敢倉促通過憲法訴訟法以及財政收支劃分法，唯獨對勞工保險裝聾作啞；執政黨過去作為國會絕對多數，連一個法案都沒有端出來，「收集資料八年超級慢動作」，除了執政驚險、疫情干擾，也有很多算計在內，無非是認為此案碰不得。

吳忠泰指出，二○○○年至二○二四年期間，公教人員保險撥補五千四百億元，勞工保險近五年撥補三千多億元；而新版財劃法將可能撥補的額度切給地方政府，「如乞丐老爺般的地方政府，會在乎勞健保及長照基金缺口嗎？天佑台灣，地雷就在台灣政黨們」。

政大財政系教授兼系主任陳國樑表示，勞動部反對明定勞保每年撥補金額，理由是違反財政紀律法規定；也許可以設計一個新的撥補條例，如此就能跳過財政紀律法相關規範。

陳國樑指出，勞保撥補近年來常態化，表示不見得違反財政紀律法；問題在於經費從何而來，若要常態性撥補，就要有常態性財源，否則就只是一直掏國庫；比較好的作法是另訂撥補特別條例，常態性撥補一定要註明財源來處，羅馬不是一天造成，勞保缺口也是經年累月，「如果願意花時間面對問題，我覺得還是可以把勞保救回來」。