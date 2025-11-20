陸要求巴拿馬議員取消訪台 我外交部強烈譴責：蠻橫無理

外媒報導，中方要求巴拿馬國會議員取消訪台。外交部今天強烈譴責中國以蠻橫無理的舉措，試圖影響他國內政，並呼籲各國在平等互惠基礎上與台灣交往，共同管理中國霸權擴張行徑。

美聯社報導，巴拿馬外交部和美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）19日針對中國駐巴拿馬外交人員要求巴拿馬國會議員取消訪台一事予以批評，巴拿馬外交部更指控中國大使館「干預」巴拿馬內部事務。

外交部晚間回覆中央社提問表示，注意到外媒相關報導，對於中國政府一再以蠻橫無理的舉措試圖影響他國內政，並阻止其他主權國家與台灣正常交流互動，外交部表達強烈譴責。

外交部指出，台灣一向以開放友好立場，與共享民主、自由及尊重人權法治的國家平等交往，對於認同台灣，以及具有相同理念的各國友人來台訪問也表示歡迎，並且已獲得國際間普遍認可與尊重。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣正常的國際活動與交往，中國無權置喙，更遑論以不符外交規範的霸道行徑干預他國主權行為，只會再次凸顯中國獨裁政權的霸權心態，加深國際社會反感。

外交部呼籲，各國政府應強烈譴責中國不當干預他國主權決策的作為，並與台灣在平等互惠的基礎上加強交往與合作，共同管理中國在全球的霸權擴張行徑。