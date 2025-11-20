中共揚言全球追捕沈伯洋 德國駐台代表：台灣人有權發聲維護自由
中國立案偵查並揚言追捕立委沈伯洋，德國駐台代表狄嘉信今天表示，對以刑法打壓不同政治觀點表達深切關切，台灣人民必須有權發聲維護其自由、民主以及法治。
中共近日對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並揚言全球追捕。沈伯洋12日晚間表示，中國說他不能出國、一出國就會被逮捕，但他現在在德國國會門口，並且要以台灣立委的身分進去為自由、民主作證，中國想用恐嚇的方式讓台灣人沉默，作為勇敢的台灣人，絕不會因此退縮。
德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）晚間回應中央社提問表示，對於以刑法打壓包括兩岸關係在內的不同政治觀點，德國表達深切關切。台灣人民必須有權發聲，以維護其自由、民主以及法治。
中國重慶公安局日前以「分裂國家犯罪活動」名義對沈伯洋立案偵查，接續揚言對其全球追捕。中國福建泉州公安局13日接續對網紅溫子渝（別名八炯）、陳柏源（別名閩南狼）發布懸賞通告，事由為「涉嫌煽動分裂國家罪」。
