我外交部重申兩岸互不隸屬 遺憾吉爾吉斯屈從威權

中央社／ 台北20日電
中國與吉爾吉斯外長發表聯合聲明喊一中，外交部今天嚴正譴責「嚴重悖離事實」，並對吉爾吉斯政府屈從中國威權至表遺憾，強調這無法改變兩岸互不隸屬客觀現狀。圖／聯合報系資料照片
中國與吉爾吉斯外長發表聯合聲明喊一中，外交部今天嚴正譴責「嚴重悖離事實」，並對吉爾吉斯政府屈從中國威權至表遺憾，強調這無法改變兩岸互不隸屬客觀現狀。圖／聯合報系資料照片

中國與吉爾吉斯外長發表聯合聲明喊一中外交部今天嚴正譴責「嚴重悖離事實」，並對吉爾吉斯政府屈從中國威權至表遺憾，強調這無法改變兩岸互不隸屬客觀現狀。

外交部下午發布新聞稿指出，中國外交部長王毅於19日訪問吉爾吉斯共和國，與吉爾吉斯共和國外交部長庫魯巴耶夫（Zheenbek Kulubaev）發表「中華人民共和國和吉爾吉斯共和國外交部長首次戰略對話聯合聲明」，謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，以及錯誤扭曲聯大第2758號決議等嚴重悖離事實的文字。

外交部表示，對於中國政府持續在國際間不同場合，散播貶損台灣主權的荒謬不實言論，予以嚴正譴責，並對吉爾吉斯共和國政府屈從順應中國威權的行徑至表遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的負面行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

外交部再次呼籲國際社會認清中國威權心態與本質，以及其將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣的意圖；同時籲請國際社會持續以具體行動予以反制，明確反對中國企圖改變台海現狀的惡劣行徑，以共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

中華民國台灣 外交部 吉爾吉斯 中華人民共和國 王毅
