立院協商「公投綁大選」無共識 擬交院會處理

中央社／ 台北20日電
立法院朝野黨團今天協商攸關「公投綁大選」的公投法修正草案。最後朝野協商無共識，後續擬依立法院職權行使法，送院會處理。示意圖。圖／聯合報系資料照片
立法院朝野黨團今天協商攸關「公投綁大選」的公投法修正草案。中選會代理主委吳容輝說，公投綁大選會造成選務複雜度變高，且互相干擾恐影響結果，希望公投、選舉分開。最後朝野協商無共識，後續擬依立法院職權行使法，送院會處理。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌下午召集朝野協商公民投票法第23條修正草案。

提案修法的包括民眾黨團，以及國民黨立委楊瓊瓔、賴士葆、許宇甄等人。草案規定，主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。

民眾黨團副總召陳昭姿說，公投是人民權利，要能夠真的行使。以公投起家的民進黨，到底願不願意把公投還給人民，民進黨在野時一直要打破鳥籠公投，但第2次執政卻再次把公投關進鳥籠。

陳昭姿表示，公投兩年一次，日期還被綁定，喪失即時性且投票成本被拉高，也削弱人民對重大政策的制衡力量。台灣民意基金會近期公布民調，58%支持恢復公投綁大選，這是連續3次民調的穩定主流民意，恢復公投綁大選是跨世代、跨黨派、跨族群共識。

國民黨立委牛煦庭說，推動公投綁大選，第一是投票率，幾次事實證明，與選舉脫鉤會有投票率低落的問題，讓公投機制形同虛設。第二是行政成本的節省，如果每年都投票，不符合社會期待。

牛煦庭表示，第三，公投投票要具民意正當性，且通過後要能被執行，如果人跟事一次處理，讓公投議題跟競選政見直接掛鉤，確保公投結果能被貫徹，人事合一、共同決定。

民進黨立委張宏陸說，就理論面來說，公投目的不是要讓公投容易通過、投票率高，而是要盡可能精確反映人民意志。有學者指出，91個辦過公投的民主國家，約2/3跟大選脫鉤，世界潮流是要讓人民思考公投的意義，清楚了解公投題目再投票。

張宏陸表示，公投綁大選的技術問題可以解決，但一個選人、一個對事，民意容易混淆，在民主精神上「我覺得怪怪的」。

吳容輝指出，選務辦理細節非常多，公投綁大選會造成選務複雜度變高，恐會造成2018年邊投票、邊開票的混亂，且公投議題要讓民眾有理性討論空間，如果綁在一起會互相干擾，造成的結果可能會不一樣。

吳容輝表示，歐美國家中，公投、選舉分開的比較多，也是一種主流，且公投綁大選投票率未必會比較高，關鍵在於公投議題被民眾關注的程度。中選會立場是公投、選舉最好能脫鉤。

最後，主持協商的黃國昌說，各黨團代表發言顯然無法取得共識，後續依照立法院職權行使法相關規定處理。

公投綁大選 投票率 民進黨 民眾黨 國民黨 黃國昌 張宏陸 台灣民意基金會
