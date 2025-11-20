【重磅快評】「一國兩區」先行者蔡英文，民進黨超尷尬

國民黨副主席蕭旭岑日前提到「一國兩區」，持續受到民進黨猛烈圍攻。蕭旭岑回應指第一個說「一國兩區」的是前總統蔡英文，民進黨發言人吳崢批評蕭旭岑「牽拖」。不過，還真難為了吳崢，扯來扯去，就是無法否認蔡英文說過「一國兩區」的事實。

國民黨主席鄭麗文找張榮恭和蕭旭岑擔任副主席，被認為象徵延續連戰和馬英九的路線。蕭旭岑受訪時也稱，鄭麗文的兩岸路線就是回歸中華民國憲法，國民黨的中華民國憲法就是「一中憲法」，只有回到憲法，包含「一國兩區」的規定，才能夠確保跟大陸有共同政治基礎，而「一國」就是中華民國。

蕭旭岑有關「一國兩區」的說法，引起民進黨強烈批評。民進黨中國部今天發文指責「蕭旭岑之流擅自超譯一國兩區為所謂兩岸共同政治基礎」，更稱「一國兩區」就是導向「一國兩制」，嚴重威脅中華民國台灣的主權。

蕭旭岑倒也乾脆，直接到民進黨中國部臉書留言回應，指：「2002年4月4日，陸委會主委蔡英文也講中華民國憲法就是『一國兩區』，比我還早講23年。」蕭旭岑要求民進黨作為執政黨，應遵守《中華民國憲法》與《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，不要再欺騙台灣人民，誤導台灣人民。

面對蔡英文竟然是「一國兩區」先行者的事實，民進黨大跳腳，但回應時難掩尷尬。吳崢直呼「幹嘛扯蔡英文呢？」甚至開罵：「蕭旭岑你自己沒有嘴巴嗎？不會為自己的立場辯護嗎？」吳崢要蕭旭岑別再牽拖民進黨，當一個有肩膀的人，去為自己的說法解釋。

民進黨碰到執政難題時，就會「馬維拉」，找馬英九出來幫忙墊背。被嘲笑久了，吳崢也學著用來反擊國民黨，指國民黨有事時又要請出蔡英文來幫忙。但用「蔡維拉」作哏實在不好笑。蔡英文這頁歷史翻不過去，民進黨恨不得忘記，更害怕想起來，於是不准人民翻閱。

民進黨中國部稱「一國兩區」就是導向「一國兩制」，這已不是「超譯」，而是惡劣的誤導。這和2019年蔡英文故意把「九二共識」與「一國兩制」畫上等號，然後塞進習近平嘴裡、又戴到國民進黨頭上的手法，一樣惡質。蔡英文當初撿到槍胡亂掃射，兩岸關係慘烈犧牲，民進黨現在還繼續濫射。

「一國兩制」是中共所提的未來兩岸體制安排；「一國兩區」則是根據我國憲法增修條文和兩岸條例精神，即現行憲政架構下的兩岸現狀安排。兩者差很大。台灣民眾絕大多數反對「一國兩制」，如果兩岸具有互信與共同政治基礎，「一國兩區」不會走向「一國兩制」；但如果民進黨台獨搞過火，最後恐怕就「一國一制」了，這才是人民的最大恐懼。