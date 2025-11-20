陸配村里長沒解職送監院查處 內政部：現行法令無扞格

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議。內政部次長吳堂安今表示，雙重國籍就是不能擔任公職，陸配依照兩岸人民關係條例取得我國身分證，但參選公職時就回到國籍法規範，因此國籍法與兩岸人民關係條例並無扞格；現仍有4位陸配里長未解職，內政部5月14日已函送監察院查處，函請監察院查處區公所跟地方政府。

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因具有陸籍8月1日被解職，鄧萬華不服向花蓮縣政府提起訴願，花縣府訴願審議委員會10月29日審議後，決議撤銷原處分，內政部再度行文富里鄉公所要求依法解職。

內政部今在部務會報後舉行記者會，戶政司長陳永智說，原陸籍人士取得我國身分後，依照兩岸人民關係條例第21條規定，登記參選公職需設籍滿10年；而兩岸人民關係條例第1條後段明定，本條例未規定者，適用其他有關法令；因此，依照國籍法，當選後就職前，必須符合第20條禁止具雙重國籍擔任我國公職規定。

吳堂安指出，國籍法第20條明定一年內就要取得喪失外國國籍證明文件，立法沒有模糊或解釋空間，陸配一旦取得我國身分，就是中華民國國民，若要擔任公職就回到國籍法，因此兩岸人民關係條例第21條與國籍法20條並無扞格。

吳堂安說，從去年11月29日後，內政部都有發文給相關地方政府，依照國籍法規定予以解職，期間各縣市政府向內政部或陸委會詢問意見，內政部都有回覆，但地方政府和公所沒有依法辦理，應作為而不作為，內政部5月14日已函送監察院查處。

至於陸配無法取得放棄國籍證明文件，吳堂安認為，這不是中華民國的問題，如果陸配要擔任公職，就必須遵守國籍法第20條規定，放棄母國國籍。

內政部補充，涉具中國籍村里長有5位，分別在花蓮縣富里鄉公所、桃園市新屋區公所、台北市松山區公所、新北市土城及中和區公所。