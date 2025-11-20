快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

聽新聞
0:00 / 0:00

陸配村里長沒解職送監院查處 內政部：現行法令無扞格

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
內政部今開部務會報會後記者會，內政部次長吳堂安（中）主持。記者劉懿萱／攝影
內政部今開部務會報會後記者會，內政部次長吳堂安（中）主持。記者劉懿萱／攝影

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議。內政部次長吳堂安今表示，雙重國籍就是不能擔任公職，陸配依照兩岸人民關係條例取得我國身分證，但參選公職時就回到國籍法規範，因此國籍法與兩岸人民關係條例並無扞格；現仍有4位陸配里長未解職，內政部5月14日已函送監察院查處，函請監察院查處區公所跟地方政府。

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因具有陸籍8月1日被解職，鄧萬華不服向花蓮縣政府提起訴願，花縣府訴願審議委員會10月29日審議後，決議撤銷原處分，內政部再度行文富里鄉公所要求依法解職。

內政部今在部務會報後舉行記者會，戶政司長陳永智說，原陸籍人士取得我國身分後，依照兩岸人民關係條例第21條規定，登記參選公職需設籍滿10年；而兩岸人民關係條例第1條後段明定，本條例未規定者，適用其他有關法令；因此，依照國籍法，當選後就職前，必須符合第20條禁止具雙重國籍擔任我國公職規定。

吳堂安指出，國籍法第20條明定一年內就要取得喪失外國國籍證明文件，立法沒有模糊或解釋空間，陸配一旦取得我國身分，就是中華民國國民，若要擔任公職就回到國籍法，因此兩岸人民關係條例第21條與國籍法20條並無扞格。

吳堂安說，從去年11月29日後，內政部都有發文給相關地方政府，依照國籍法規定予以解職，期間各縣市政府向內政部或陸委會詢問意見，內政部都有回覆，但地方政府和公所沒有依法辦理，應作為而不作為，內政部5月14日已函送監察院查處。

至於陸配無法取得放棄國籍證明文件，吳堂安認為，這不是中華民國的問題，如果陸配要擔任公職，就必須遵守國籍法第20條規定，放棄母國國籍。

內政部補充，涉具中國籍村里長有5位，分別在花蓮縣富里鄉公所、桃園市新屋區公所、台北市松山區公所、新北市土城及中和區公所。

國籍 兩岸人民關係條例 內政部 陸配 吳堂安
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

整理包／從大罷免翻車到遭中共通緝 沈伯洋過往爭議一次回顧

藍擬修法排除陸配適用國籍法 綠批雙標

影／國民黨團聲援遭解職陸配 傅崐萁怒批劉世芳亂用國籍法

批「賴皇帝」霸道極權 國民黨團將修國籍法保障陸配參政權

相關新聞

整理包／從大罷免翻車到遭中共通緝 沈伯洋過往爭議一次回顧

民進黨立委沈伯洋被控「追殺中國籍配偶」等行為涉及「分裂國家罪」遭中國大陸立案偵查，還被全球通緝，引發兩岸高度關注。賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應率跨黨派聲援，韓國瑜則反批「自己生病，要別人吃藥」。近日沈伯洋更被聯電創辦人曹興誠力薦出來選2026台北市長，綠營支持者也紛紛鼓譟。 作為綠營「台獨急先鋒」的沈伯洋這幾年出盡鋒頭，不過，伴隨著影響力日增，爭議也如影隨形。《聯合新聞網》盤點沈伯洋從大罷免推手、沈父賺紅錢到被控欺壓陸配等事件，爭議一一列出。

怕吳釗燮？ 林佳龍稱很熟：line來line去 但公私要分開

在野黨立委今天再次關注外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「不合」傳聞，林佳龍表示，他跟吳釗燮很熟，都有line來line...

卓榮泰喊話朝野支持政院版財劃法 民眾黨團潑冷水：反制毀憲亂政作為

行政院會今天通過財政收支劃分法修正草案，行政院長卓榮泰喊話朝野立委共同支持。不過，民眾黨立法院黨團表示，行政院版本完全背...

立院協商「公投綁大選」無共識 擬交院會處理

立法院朝野黨團今天協商攸關「公投綁大選」的公投法修正草案。中選會代理主委吳容輝說，公投綁大選會造成選務複雜度變高，且互相...

【重磅快評】「一國兩區」先行者蔡英文，民進黨超尷尬

國民黨副主席蕭旭岑日前提到「一國兩區」，持續受到民進黨猛烈圍攻。蕭旭岑回應指第一個說「一國兩區」的是前總統蔡英文，民進黨...

陸配村里長沒解職送監院查處 內政部：現行法令無扞格

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議。內政部次長吳堂安今表示，雙重國籍就是不能擔任公職，陸配依照兩岸人民關係條例取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。