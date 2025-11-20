陸配村長解職惹議 國民黨團擬修法保障陸配參政權…內政部：尊重

陸配村里長因雙重國籍遭解職，引發熱議。國民黨立院黨團今指出，陸配不適用國籍法，卻惡意曲解、套用，黨團將提國籍法修正草案，讓陸配參政權不受國籍法規範。對此，內政部次長吳堂安說，行政部門只能尊重。

國民黨立院黨團今上午舉行記者會批評，賴清德總統根本是「賴皇帝」，拿大砲欺負「小陸配」，陸配明明不適用國籍法，卻要惡意曲解、套用，黨團會將提國籍法修正操案，新增防小人條款，讓陸配參政權不受國籍法規範。

對此，吳堂安回應，立法院有他的一個職權的行使，行政部門只能尊重在野黨提議修法。

媒體詢問，如果富里鄉公所按照花蓮縣府意思，做出不用解職處分，內政部如何因應？吳堂安解釋，解職權責是鄉公所，認為富里鄉公所應依法行政；媒體追問，如此中央、地方是否一直迴圈？吳堂安說，他不預測未來，且這樣並非迴圈，強調行政部門應本於職權行事。