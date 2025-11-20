聽新聞
0:00 / 0:00
陸配村長解職惹議 國民黨團擬修法保障陸配參政權…內政部：尊重
陸配村里長因雙重國籍遭解職，引發熱議。國民黨立院黨團今指出，陸配不適用國籍法，卻惡意曲解、套用，黨團將提國籍法修正草案，讓陸配參政權不受國籍法規範。對此，內政部次長吳堂安說，行政部門只能尊重。
國民黨立院黨團今上午舉行記者會批評，賴清德總統根本是「賴皇帝」，拿大砲欺負「小陸配」，陸配明明不適用國籍法，卻要惡意曲解、套用，黨團會將提國籍法修正操案，新增防小人條款，讓陸配參政權不受國籍法規範。
對此，吳堂安回應，立法院有他的一個職權的行使，行政部門只能尊重在野黨提議修法。
媒體詢問，如果富里鄉公所按照花蓮縣府意思，做出不用解職處分，內政部如何因應？吳堂安解釋，解職權責是鄉公所，認為富里鄉公所應依法行政；媒體追問，如此中央、地方是否一直迴圈？吳堂安說，他不預測未來，且這樣並非迴圈，強調行政部門應本於職權行事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言