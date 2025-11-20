撥補勞保法制化政院版草案出爐 李彥秀：缺乏誠意、搪塞有餘

行政院版「勞工保險條例」部分條文修正草案今出爐，明定政府負最後支付責任，政府撥補為勞工保險基金來源等。國民黨立委李彥秀給出12字評價，缺乏誠意，搪塞有餘，擔當不足。

立法院擬在本會期，讓「撥補勞保」法制化相關修法三讀通過。行政院版修法草案今也出爐，明定政府撥補為勞工保險基金來源，撥補金額要施行後由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補。勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，且中央主管機關應至少每3年檢討勞工保險財務。不過，行政院版並無撥補公式、金額。

李彥秀說，去年2月本屆立委就任，朝野立委不斷呼籲「檢討勞保財務問題」、「撥補制度化」以及「中央必須負起最終支付責任」，勞動部的態度都是能拖就拖，能擋就擋，直到發現擋不住民意的怒火，以及立委立法的意志，力拚在這會期內三讀通過撥補勞保法制化，行政院會才臨時新增討論議程，討論、通過「勞工保險條例」第66條、第69條修正草案，苦候多時的修法方案，卻依舊維持撥補就是改革的基調，缺乏撥補公式、金額的具體承諾，「缺乏誠意，搪塞有餘，擔當不足」。

李彥秀表示，截至今年6月底，勞保基金潛藏負債已暴增至新台幣13.5兆元，較去年同期增加約1.7兆元，遠高於過去每年平均5000億元的增幅，政府明年將撥補勞保基金1300億元，7年來各項撥補已挹注勞保基金5170億元，台灣邁入「超高齡社會」後，未來勞保「財務黑洞」只會越來越大。2017年「國家年金改革委員會」時任召集人陳建仁，已經提出勞保改革草案，卻因為選票考量半途而廢，錯失勞保改革的「黃金時期」，缺乏遠見與行動力的行政團隊，才是台灣最大的國安危機。