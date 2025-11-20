快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

聽新聞
0:00 / 0:00

撥補勞保法制化政院版草案出爐 李彥秀：缺乏誠意、搪塞有餘

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

行政院版「勞工保險條例」部分條文修正草案今出爐，明定政府負最後支付責任，政府撥補為勞工保險基金來源等。國民黨立委李彥秀給出12字評價，缺乏誠意，搪塞有餘，擔當不足。

立法院擬在本會期，讓「撥補勞保」法制化相關修法三讀通過。行政院版修法草案今也出爐，明定政府撥補為勞工保險基金來源，撥補金額要施行後由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補。勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，且中央主管機關應至少每3年檢討勞工保險財務。不過，行政院版並無撥補公式、金額。

李彥秀說，去年2月本屆立委就任，朝野立委不斷呼籲「檢討勞保財務問題」、「撥補制度化」以及「中央必須負起最終支付責任」，勞動部的態度都是能拖就拖，能擋就擋，直到發現擋不住民意的怒火，以及立委立法的意志，力拚在這會期內三讀通過撥補勞保法制化，行政院會才臨時新增討論議程，討論、通過「勞工保險條例」第66條、第69條修正草案，苦候多時的修法方案，卻依舊維持撥補就是改革的基調，缺乏撥補公式、金額的具體承諾，「缺乏誠意，搪塞有餘，擔當不足」。

李彥秀表示，截至今年6月底，勞保基金潛藏負債已暴增至新台幣13.5兆元，較去年同期增加約1.7兆元，遠高於過去每年平均5000億元的增幅，政府明年將撥補勞保基金1300億元，7年來各項撥補已挹注勞保基金5170億元，台灣邁入「超高齡社會」後，未來勞保「財務黑洞」只會越來越大。2017年「國家年金改革委員會」時任召集人陳建仁，已經提出勞保改革草案，卻因為選票考量半途而廢，錯失勞保改革的「黃金時期」，缺乏遠見與行動力的行政團隊，才是台灣最大的國安危機。

行政院 保險 財務 李彥秀 勞動部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

傳美要台投資破10兆 李彥秀呼驚悚：提高高科技空洞化可能

談補充保費 彭金隆首發聲：建議商保補健保取代股利加費

港湖選戰開打！她曝高嘉瑜3條件：足成民進黨深水炸彈

李彥秀轟政府太多高薪肥貓董座 卓揆認了「該檢討」

相關新聞

整理包／從大罷免翻車到遭中共通緝 沈伯洋過往爭議一次回顧

民進黨立委沈伯洋被控「追殺中國籍配偶」等行為涉及「分裂國家罪」遭中國大陸立案偵查，還被全球通緝，引發兩岸高度關注。賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應率跨黨派聲援，韓國瑜則反批「自己生病，要別人吃藥」。近日沈伯洋更被聯電創辦人曹興誠力薦出來選2026台北市長，綠營支持者也紛紛鼓譟。 作為綠營「台獨急先鋒」的沈伯洋這幾年出盡鋒頭，不過，伴隨著影響力日增，爭議也如影隨形。《聯合新聞網》盤點沈伯洋從大罷免推手、沈父賺紅錢到被控欺壓陸配等事件，爭議一一列出。

怕吳釗燮？ 林佳龍稱很熟：line來line去 但公私要分開

在野黨立委今天再次關注外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「不合」傳聞，林佳龍表示，他跟吳釗燮很熟，都有line來line...

【重磅快評】「一國兩區」先行者蔡英文，民進黨超尷尬

國民黨副主席蕭旭岑日前提到「一國兩區」，持續受到民進黨猛烈圍攻。蕭旭岑回應指第一個說「一國兩區」的是前總統蔡英文，民進黨...

陸配村里長沒解職送監院查處 內政部：現行法令無扞格

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議。內政部次長吳堂安今表示，雙重國籍就是不能擔任公職，陸配依照兩岸人民關係條例取...

陸配村長解職惹議 國民黨團擬修法保障陸配參政權…內政部：尊重

陸配村里長因雙重國籍遭解職，引發熱議。國民黨立院黨團今指出，陸配不適用國籍法，卻惡意曲解、套用，黨團將提國籍法修正草案，...

撥補勞保法制化政院版草案出爐 李彥秀：缺乏誠意、搪塞有餘

行政院版「勞工保險條例」部分條文修正草案今出爐，明定政府負最後支付責任，政府撥補為勞工保險基金來源等。國民黨立委李彥秀給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。