拜訪韓國瑜 鄭麗文曝受益良多：中央黨部當韓最堅強的後盾

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今下午拜訪立法院長韓國瑜，交換黨務、時局意見。圖／鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文繼昨日下午和民眾黨主席黃國昌進行主席會談，正式定調藍白合作後，她今下午拜訪立法院長韓國瑜，交換黨務、時局意見。

鄭麗文下午於臉書表示，她今日特別拜訪韓國瑜，與韓國瑜就黨務、時局進行廣泛而深入的交流，韓國瑜也提供她非常寶貴的經驗和意見，讓她受益良多。

鄭麗文說，韓國瑜一直秉持國家利益至上、人民福祉優先，每每總能以其專業與智慧化解危機、展現格局，她對韓國瑜表達由衷的感佩、與毫無保留的支持。未來她隨時與韓國瑜並肩作戰，未來中央黨部一定會是韓國瑜最堅強的後盾。

鄭麗文總結，近日台北的氣溫略微濕涼，韓國瑜的風趣和溫暖卻令人如沐春風。感謝韓國瑜的勉勵，「我們一起努力、同行致遠」。

×

