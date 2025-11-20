衛福部第二次組改…老長官薛瑞元認「有些白目」 周道君任社家署長
衛福部社家署代理署長周道君真除，今天由部長石崇良布達，正式擔任第二任社家署長，新職位自10月21日生效。賴清德總統日前宣布，衛福部將設「兒少及家庭支持署」，石崇良今天表示，這將是衛福部第二次組改，「但社家署並不會消失」，而是長照業務將進入整合時代，長照司業務將與社家署整合。
石崇良說，社家署主要任務為照顧最需要被照顧的婦、幼、老、殘族群，是衛福部重要中樞，也與健保、長照體系密切相關，是國家照顧體系重要骨幹，賴總統揭示醫療與照顧應結合，醫政與社政並進，這也是衛福部推動各項改革的初心。近期隨高齡化，醫政方面需不斷改革健保，社政則要強化、擴大長照體系，並積極面對少子女化挑戰。
賴總統宣布成立兒少及家庭支持署後，衛福部進行大規模組改，「衛福部組織法」修法草案，年底前將送至立法院，最快明年上半年第一會期完成審議。有關組改方向，外傳衛福部將另設「照顧發展署」，整合身障、老人等非兒童照顧業務。石崇良今天表示，組改後「社家署不會消失」，而是進入長照業務整合時代，「所有長照與社家署業務將會整合。」
周道君歷任前衛生署醫事處簡任視察、衛福部法規會參事、長照司副司長、社家署代理署長等職，石崇良說，盼周道君擔任署長，可憑藉在醫政、長照方面經歷，協助衛福部第二次組改推動。明年衛福部將進入長照3.0、社安網2.0時代，盼持續透過公私協力、社會互助，讓台灣社會更有韌性。
衛福部前部長薛瑞元是周道君的老長官，也是帶他進入衛生行政領域之人。薛瑞元說，與周道君相識20年，他擔任前衛生署醫事處長時，周是法務部專員，經常奉派至衛生署開會，每次在會議中都提出新點子，讓人感覺「有些白目」，甚至懷疑是「法務部派來搗亂」，後來乾脆直接把周道君邀來衛生署擔任科長。
周道君說，他進入社家署前，薛部長曾對他說，「學游泳最好方式，是直接把人推下泳池」，他一路從醫事處，被推入長照司，再進入社家署，「不知被推了多少次」，所幸所到之處均有很好的領路人，社家署前署長簡慧娟細膩堅定的領導風格讓他獲益良多，而副署長張美美總在最需要時挺身而出，這讓二人建立革命情感，除了道謝，除了道謝，情感無法言表。
薛瑞元說，周道君是法律人出身，學法律的人，最怕固守於狹窄界線之內，即使擔任司法官，當到檢察長，「然後呢？生活範圍很小，眼界打不開」，各單位聘用法律人，多把他們當成「防腐劑」，確保政策合法、法律條文合乎規定，但最好方式是把人「丟到業務單位歷練」，如果能撐得過來，通常都是能力很強，組改後社家署業務不會輕鬆，但相信周道君已做好準備。
