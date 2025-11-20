政院批准社安網2.0 兒虐逾4成源自疏忽…社家署長：擬推到宅育嬰指導

社安網第二期計畫今年底到期，衛福部社家署新任署長周道君表示，社安網2.0計畫送至行政院，最新消息是院長卓榮泰「已經批了」，衛福部這幾日就會收到公文回覆。社安網2.0內容除延續目前脆弱家庭、性暴力處遇等，也將首次普查獨居長者，並提供到宅育兒指導，盼從前端預防有顧慮或不幸事件。

周道君指出，衛福部送至行政院新一期社安網2.0計畫，將延續現行社安網計畫第一、第二期內容，強化脆弱家庭協助，落實性暴力處遇及精神障礙者協作模式等服務，此外，將增加對新生兒家庭的育兒指導服務，從孕婦懷孕第三孕期產檢開始，逐步提供育兒所需知識，孩子出生後更提供到宅育兒指導，除幫助提升父母育兒技巧，也會檢視家中環境等，提供相關資源。

近年兒虐案件頻傳，據衛福部統計，2024年嬰幼兒受虐類型中，高達44%為父母照顧疏忽。周道君表示，提供育兒指導資源，目的是強化前端預防，避免育兒家庭中發生有顧慮或不幸事件，才由社福體系接手處遇的現況。社安網2.0預計增加逾1500位社工，育兒指導可由社工經訓練後負責執行，但也會整合幼兒教保員、護理人員等，從寬納入多元人力，「不會全由承擔」。

另，現行社安網強調「一主責、多協力」，整合不同服務體系，但實務上常見一個家庭有多重困境，不同服務單位整合不夠周延情況。周道君說，社安網2.0計畫中，將利用資訊技術，讓長照、身障、家暴、脆弱家庭、低收入戶的不同體系更緊密串連，從現行分別提供服務，到從前端強化橫向整合，讓參與照顧家庭的不同單位，工作時能彼此了解已做哪些服務，避免資源太過重複、破碎。

除社安網2.0計劃外，周道君說，社家署持續推動身障權法部分條文修正案，預計本會期可送入立法院討論，已在執行中的身障資源布建計畫，也持續落實，同時也在規畫重塑社區照護關懷據點，推出「2.0」版本，讓據點不只是照顧高齡長者，而是社區不分年齡區民的活動核心。少子女化對策計畫更新版本，也正持續研擬。