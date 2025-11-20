藍白合！林碩彥議員建議聯合政府 楊文科：好人才廣納不分黨派
2026大選即將來到，藍白合備受注目。新竹縣民眾黨議員林碩彥今在議會提出聯合政府概念，遞出藍白合作的橄欖枝，呼籲讓民眾看到為了國家合作。新竹縣長楊文科表示，他與議長張鎮榮都是心胸開闊的人，只要有好的人才就會接受，近期配合組織改造及新增局處會有人事的調整，廣納人才。
林碩彥今天質詢時向楊文科遞出「藍白聯合政府合作意向書MOU」的看板，他表示，聯合政府制度多半應用於中央內閣制，歐美國家普遍採用內閣制，由政黨得票比例決定內閣官員比例。其主要優點在於能夠納入各政黨多元的聲音，由具代表性的官員將民意正確傳達給執政黨。
林碩彥說，隨著地方政府權限與經費逐步擴增，專家認為，若縣政府經費達到400億元以上，可考慮由不同政黨提出局處首長任免建議，以發揮各政黨的優勢。因國民黨與民眾黨目前皆為在野黨，藍白合作已成黨中央趨勢。採行聯合政府方式，展現縣長的執政格局與大度，亦可為2026、2028年的藍白合作奠定契機，向民眾展現政治不是只有競爭，能以國家利益為優先的合作精神。
楊文科回應，若執政者是少數黨，可考慮採取聯合內閣執政，例如目前中央由民進黨執政，但在立法院屬少數，理論上可以採取聯合內閣執政，以減少行政院與立法院之間的衝突，這不是國家之福，議員的意見可供中央參考。
楊文科表示，新竹縣目前完全執政，議會也由國民黨多數。只要是好人才，都會接受，對於新增局處及組織調整，也會持開放態度，也會採納議員的建議廣納人才。
林碩彥也提到交通議題，除了楊縣長積極推動的十大交通建設，他認為莊敬北路向北延伸新闢道路計畫是符合民意基礎的交通建設，可以改善縣政二路及環北路五叉路口、未來AI智慧園區、台知園區及竹北火車站商圈等蓬勃發展的車流，希望縣府重視這個議題。
楊文科回應，莊敬北路向北延伸是很好的建議，可解決環北路的五叉路口以及未來AI園區發展後的交通問題。不過過去畫定都市計畫內的道路時，發現需要拆除許多民房，有一定的困難，會請工務處再實地了解可行性，只要可行的話確實是解決交通壅塞的最好辦法。
