快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

藍白合！林碩彥議員建議聯合政府 楊文科：好人才廣納不分黨派

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣民眾黨議員林碩彥今天在議會提出聯合政府概念，遞出藍白合作的橄欖枝，呼籲讓民眾看到為了國家合作。記者郭政芬／攝影
新竹縣民眾黨議員林碩彥今天在議會提出聯合政府概念，遞出藍白合作的橄欖枝，呼籲讓民眾看到為了國家合作。記者郭政芬／攝影

2026大選即將來到，藍白合備受注目。新竹縣民眾黨議員林碩彥今在議會提出聯合政府概念，遞出藍白合作的橄欖枝，呼籲讓民眾看到為了國家合作。新竹縣長楊文科表示，他與議長張鎮榮都是心胸開闊的人，只要有好的人才就會接受，近期配合組織改造及新增局處會有人事的調整，廣納人才。

林碩彥今天質詢時向楊文科遞出「藍白聯合政府合作意向書MOU」的看板，他表示，聯合政府制度多半應用於中央內閣制，歐美國家普遍採用內閣制，由政黨得票比例決定內閣官員比例。其主要優點在於能夠納入各政黨多元的聲音，由具代表性的官員將民意正確傳達給執政黨。

林碩彥說，隨著地方政府權限與經費逐步擴增，專家認為，若縣政府經費達到400億元以上，可考慮由不同政黨提出局處首長任免建議，以發揮各政黨的優勢。因國民黨與民眾黨目前皆為在野黨，藍白合作已成黨中央趨勢。採行聯合政府方式，展現縣長的執政格局與大度，亦可為2026、2028年的藍白合作奠定契機，向民眾展現政治不是只有競爭，能以國家利益為優先的合作精神。

楊文科回應，若執政者是少數黨，可考慮採取聯合內閣執政，例如目前中央由民進黨執政，但在立法院屬少數，理論上可以採取聯合內閣執政，以減少行政院與立法院之間的衝突，這不是國家之福，議員的意見可供中央參考。

楊文科表示，新竹縣目前完全執政，議會也由國民黨多數。只要是好人才，都會接受，對於新增局處及組織調整，也會持開放態度，也會採納議員的建議廣納人才。

林碩彥也提到交通議題，除了楊縣長積極推動的十大交通建設，他認為莊敬北路向北延伸新闢道路計畫是符合民意基礎的交通建設，可以改善縣政二路及環北路五叉路口、未來AI智慧園區、台知園區及竹北火車站商圈等蓬勃發展的車流，希望縣府重視這個議題。 

楊文科回應，莊敬北路向北延伸是很好的建議，可解決環北路的五叉路口以及未來AI園區發展後的交通問題。不過過去畫定都市計畫內的道路時，發現需要拆除許多民房，有一定的困難，會請工務處再實地了解可行性，只要可行的話確實是解決交通壅塞的最好辦法。

林碩彥今天質詢時向楊文科遞出「藍白聯合政府合作意向書MOU」的看板。記者郭政芬／攝影
林碩彥今天質詢時向楊文科遞出「藍白聯合政府合作意向書MOU」的看板。記者郭政芬／攝影

藍白合 楊文科 內閣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／新竹州圖書館珍貴館藏流散各地 議員籲竹縣府追回

竹縣敬老卡今起可租借球場 鼓勵長輩越動越健康

天坑案！豐邑老董劉樹居嘆「捐款放水流」：多年回饋地方仍難獲復工

竹縣上下學校園周邊交通亂象多 楊文科：爭取明年起以停車柱科技執法

相關新聞

中日緊張延伸至釣魚台 管碧玲重申主權屬中華民國

日本首相高市早苗「台灣有事」言論造成中日關係緊張，釣魚台主權問題再度被提及。國民黨立委許宇甄今質詢問釣魚台主權是誰的？海...

怕吳釗燮？ 林佳龍稱很熟：line來line去 但公私要分開

在野黨立委今天再次關注外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「不合」傳聞，林佳龍表示，他跟吳釗燮很熟，都有line來line...

批「賴皇帝」霸道極權 國民黨團將修國籍法保障陸配參政權

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議，國民黨立法院黨團今天開記者會批評，賴清德總統根本是「賴皇帝」，拿大砲欺負「小...

質疑賴政府默許台積電洩密 國民黨團籲盡速補破網、留人才

台積電疑似先進技術資料外流，震驚各界，國民黨立法院黨團今天開記者會批評，賴政府對台積電洩密是默許？不要等到整個技術被掏空...

藍白合！林碩彥議員建議聯合政府 楊文科：好人才廣納不分黨派

2026大選即將來到，藍白合備受注目。新竹縣民眾黨議員林碩彥今在議會提出聯合政府概念，遞出藍白合作的橄欖枝，呼籲讓民眾看...

政院版財劃法挹注地方1.2兆 蔣萬安：會議未有具體數字

行政院會今天討論並通過院版財政收支劃分法修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元。台北市長蔣萬安今出席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。