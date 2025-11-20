快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席活動受訪。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安出席活動受訪。記者邱書昱／攝影

行政院會今天討論並通過院版財政收支劃分法修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元。台北市長蔣萬安今出席活動受訪，他說，會議中的版本沒有告訴地方政府，具體獲配到多少統籌分配稅款、一般性補助款，所以可能還是需要中央提供具體數字，才能夠有後續討論基礎。

蔣萬安表示，今天早上才收到行政院會開會的會議資料，由副市長李四川代替他前去開會，會議中看到的版本，行政院還沒有告訴各地方政府，依照版本內容，究竟具體獲配多少相關稅款。

蔣萬安說，另外依照行政院版本之後，相關市權的分配，都是接下來要進一步溝通、行政院的說明，但無論如何都希望透過理性溝通討論，希望能夠來針對地方政府的財源挹注、財源永續，以及持續推動地方各項建設有幫助。

媒體詢問，行政院秘書長張惇涵以北市為例，中央沒有忘記或無視北市的財政努力，因此台北市統籌稅款仍是全國最高。蔣萬安回應，現在都還不清楚，因為到今天早上行政院才供提供這個修法版本的內容。

他說，那究竟各地方政府會實際獲得多少具體的經費數字，各地方政府會獲得多少的分配稅款、一般補助款， 還有計畫行型補助款，「因為在行政院版本內容有很多概念跟過往不一樣。」會不會有影響，都要政院更進一步說明。

蔣萬安也說，只要能夠理性溝通、說明清楚，接下來在立法院審議，也需要看立委針對政院版本會提出什麼疑慮，政院只要能充分解釋、對於地方政府財源挹注、持續能夠推動各地方建設，不管是軌道建設、社福教育等，有具體有幫助的話，希望能夠和政院理性溝通。

行政院 蔣萬安
相關新聞

中日緊張延伸至釣魚台 管碧玲重申主權屬中華民國

日本首相高市早苗「台灣有事」言論造成中日關係緊張，釣魚台主權問題再度被提及。國民黨立委許宇甄今質詢問釣魚台主權是誰的？海...

怕吳釗燮？ 林佳龍稱很熟：line來line去 但公私要分開

在野黨立委今天再次關注外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「不合」傳聞，林佳龍表示，他跟吳釗燮很熟，都有line來line...

批「賴皇帝」霸道極權 國民黨團將修國籍法保障陸配參政權

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議，國民黨立法院黨團今天開記者會批評，賴清德總統根本是「賴皇帝」，拿大砲欺負「小...

質疑賴政府默許台積電洩密 國民黨團籲盡速補破網、留人才

台積電疑似先進技術資料外流，震驚各界，國民黨立法院黨團今天開記者會批評，賴政府對台積電洩密是默許？不要等到整個技術被掏空...

藍白合！林碩彥議員建議聯合政府 楊文科：好人才廣納不分黨派

2026大選即將來到，藍白合備受注目。新竹縣民眾黨議員林碩彥今在議會提出聯合政府概念，遞出藍白合作的橄欖枝，呼籲讓民眾看...

政院版財劃法挹注地方1.2兆 蔣萬安：會議未有具體數字

行政院會今天討論並通過院版財政收支劃分法修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元。台北市長蔣萬安今出席...

