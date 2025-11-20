中對日禁遊、禁水產 政院：反對暴力或脅迫 應立刻停止挑釁行為

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國不滿，中國接連祭出旅遊禁令及水產禁令。行政院今天說，反對任何以暴力或脅迫破壞區域和平的行為，喊話中國善盡區域責任，立刻停止挑釁行為，回到國際秩序軌道，才有助區域和平。針對台灣是否有進一步支持方式，政院未正面回應，僅稱「會再進行討論」。

日中關係緊張，中國外交部、教育部、文旅部先後提醒中國公民近期謹慎赴日，還推出赴日航線免費退改簽通知；此外，傳出中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品2周前才恢復對中出口。

對於中國貿易施壓日本，行政院發言人李慧芝說，反對任何以暴力或脅迫破壞區域和平的行為，日前賴總統也呼籲，國際社會應持續關注，也呼籲中國應克制、展現大國風範，因此請中國善盡區域責任，立刻停止挑釁行為，回到國際秩序軌道，對區域和平穩定發展與繁榮才能有幫助。

李慧芝說，會持續跟日本等理念相近的友盟國家合作，共同維護區域地區和平穩定。

針對行政院是否有討論進一步具體的支持方式，例如多採購日本水產等。李慧芝說，會再進行討論，外交部長林佳龍在立法院也指出，在關鍵時刻要挺友盟國家，這是必須的。

