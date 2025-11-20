副總統感謝績優捐血人善舉 盼持續發揮台灣良善力量

副總統蕭美琴今天接見「113年度績優捐血人代表」，感謝所有績優捐血人長期承諾與付出，也肯定台灣血液基金會推廣血液教育的貢獻。她並表示，台灣社會充滿相互關懷的精神，期盼未來持續傳承捐血善舉，共同努力讓台灣更熱血。

總統府發布新聞稿指出，副總統致詞時，首先代表政府及人民感謝所有績優捐血人，長期投入寶貴的時間和血液救人，是台灣最良善的力量。尤其持續的捐血更需要長久的承諾與使命感，身為捐血人之一，知道捐血需耗費不少時間，因此對於所有捐血人的付出與貢獻，表達由衷的敬佩與感謝。

蕭副總統指出，能夠捐血其實是一種福氣，表示身體狀況十分健康。另外，知道捐出的熱血能在他人需要時發揮作用，相信每位捐血人都會感到非常有成就感。

副總統說，儘管面臨人口結構變化挑戰，台灣人民的捐血比例仍在世界名列前茅，展現台灣是真正有意願且付出實際行動幫助他人的社會，這種相互關懷的精神，也充分體現在每次地震、風災或其他挑戰的災後復原中。