前年改委員：在野裝聾作啞 執政認為碰不得 勞保缺口地雷在各黨

行政院會今天通過「勞工保險條例」修正草案，明定勞工保險財務由中央政府負最後支付責任。前總統府國家年金改革委員會委員吳忠泰表示，相較於軍公教年金改革，勞保更加需要迫切處理，在野黨過去完全沒有端出勞保法案，執政黨慢動作收集資料也是認為碰不得。

立法院司法及法制委員會先前排審年金改革法案，吳忠泰當時在臉書發文指出，年金改革有多種敘事，在野黨的說法是「我贊成改，但不必改那麼深」、「軍人越改越多，警消今年1月也是如此。至於公教，謝謝執政黨有改」，然而表面延緩4年用完現金的勞保更大、需要迫切處理，為什麼沒有更迫切？

吳忠泰說，就連憲法訴訟法、財政收支劃分法都敢倉促通過，在野黨作為國會多數卻對勞工保險裝聾作啞，過去在2016年至2024年期間，連一個勞保法案都沒有多出來，而執政黨「收集資料8年」超級慢動作，除了執政驚險、疫情干擾以外，也有很多算計在內，無非是認為碰不得。

至於後設的公教天花板，吳忠泰則說，「沒有道德神聖性，只有幅度和妥協，只是財務水位的伸縮」。2017年公教年金改革法案三讀以前，是誰完全放棄提對案、放棄提出修正動議？採取無效的焦土發言，完全失去調整機會，然後還要欺騙公教族群「釋憲可以討回來」。

吳忠泰指出，2000年至2024年期間，公教人員保險撥補5400億元，勞工保險近5年才開始撥補3000多億元，如此怎麼會轉危為安？只會累積更多潛藏負債，後面爆炸也會更加激烈，而根據新版財政收支劃分法，可能撥補的額度切給地方政府，「如乞丐老爺般的地方政府會在乎勞保、健保、退撫、長照基金的缺口嗎？天佑台灣，地雷就在台灣政黨們。」