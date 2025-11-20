立委：政府應盤點數位安全保護 提兒少個資修法版本

11月20日是世界兒童人權日，多位民進黨立委今天與民間團體舉行記者會，呼籲政府正視兒少影像與個資外洩風險，全面檢視跨境平台責任，盤點兒少數位安全保護制度，並針對兒童隱私提出修法版本，研擬兒少數位足跡與影響保護指引，保障兒少安全。

民進黨立委張雅琳、陳培瑜、李坤城上午在立法院舉行「1120兒童人權日，阻擋兒少數位陷阱，兒少個資修法刻不容緩」記者會，家扶基金會社工處處長陳乘斌、兒童福利聯盟基金會政策發展處副處長李宏文及台灣展翅基金會秘書長陳逸玲也受邀出席。

張雅琳表示，跨境數位平台正在大量的收集、推播、擴散孩子的影像與個資。遺憾的是，台灣的法律完全沒有跟上。現行的兒少法只有處理重大案件，個資法也沒有兒少專章，無法約束平台落實年齡驗證、家長同意，對於兒少影像保護機制，也欠缺指引。相較其他國家，美國、英國不僅制定專法，甚至有高額罰則，要求平台必須負責任、必須調整設計、必須保障兒少安全。

李坤城表示，根據中研院台灣傳播調查資料庫在2023年研究資料顯示，國小生有43.6%、國中生有57.8%、高中生有50.7%在使用TikTok。當平台的演算法，充斥打擦邊球的色情內容、兒童性剝削、詐騙、跟蹤騷擾，將對青少年造成嚴重影響。當未成年使用者將擦邊或是裸露視為正常表現，而且主動參與這些內容創作時，也可能加劇自身形象與行為界線的錯誤認知。

陳培瑜指出，很多家長忽略了閱讀對於大腦形塑神經迴路的重要性，大腦神經迴路具有可塑性，一旦長期暴露在網路等跨境數位平台下，將導致彈性疲乏而難以回復。

她呼籲教育部，應儘速啟動學前及國中小教育的閱讀資源建置，及專業師資培訓的法制化作業，以因應資訊與人工智慧時代的變遷與衝擊，確保學生具備健全的學習能力。

陳逸玲說，家長過度曬娃的行為，或者學校辦活動把這些活動的影像放上網路時，渾然不覺網路上有犯罪者，利用網路引誘兒少，提供個資或性私密影像。因此，應盡快制定兒少個資保護專章，給予平台業者嚴格的規範與限制，對家長跟照顧者的數位素養教育也很重要。

李宏文表示，呼應總統賴清德近日提出設立兒家署，應在行政院下設一個二級機關的兒少事務委員會，仿照日本的兒家廳，把兒少的網路安全放進這個跨部會協調整合的範圍，以明定各部會的權責分工。