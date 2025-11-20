質疑賴政府默許台積電洩密 國民黨團籲盡速補破網、留人才

台積電疑似先進技術資料外流，震驚各界，國民黨立法院黨團今天開記者會批評，賴政府對台積電洩密是默許？不要等到整個技術被掏空才後悔，呼籲賴政府修正國安法與營業秘密法，並成立專責單位處理保護國家核心技術，更重要是要有具體留才方案。

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，並重返老東家英特爾。國民黨團今天開「再傳台積電洩密，默許？施壓？」記者會，質疑政府裝沒事。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，護國群山正在被螞蟻搬家式的掏空，若台灣高科技技術都被國外勢力偷光、人才都被挖光了，當矽盾變成空殼，國際社會還會像現在這麼重視台灣安全嗎？這是正在發生的事實，造成此局最大幫兇就是慢半拍、無作為，甚至開門揖盜的賴政府。

國民黨立委葛如鈞表示，國人看不懂政府對台積電先進製程赴美的態度，是允許、默許，還是堅決反對？現在疑似有人把先進技術帶出國，所以國民黨團在上會期就推「產業創新條例」修正，規範特定產業或技術投資達一定金額者要中央核准，以保障台灣關鍵技術，結果政府到現在也沒提出子法，讓產業無所適從，孤軍奮戰，會不會如此行政怠惰才是真的賣台？

國民黨立委吳宗憲指出，有外媒分析「台灣病」，結果遭經濟部長龔明鑫說「有病的是說我們有病的人」，政務官流於嘴砲、乩童上身，意圖使大家活在虛假泡泡中，甚至為此跟立委對嗆說台積電赴美投資沒問題，千錯萬錯都是別人的錯。其實我國有營業秘密法、國安法避免技術外流，但現在處罰太低，最多五年以下有期徒刑併科1000萬以下罰金，政府對營業機密還停留在侵害專利權而已，但這事涉我國經濟發展。

林沛祥表示，賴政府不會做，那就國民黨團來做，並提三項訴求，第一是補破網，修正國安法與營業秘密法，提高刑責與罰金至國際標準，要罰到怕、關到怕，連背後公司一起罰；第二是成立專責單位，設「國家核心技術保護專案小組」單一窗口，一有可疑資金、異常挖角，馬上主動偵辦；第三，給予人才實質尊重，要有具體留才方案，包含科研人員稅務減免、經費支持及居住協助，讓人才願意在台灣打拚。