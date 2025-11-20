蕭副總統：台日友好在一次次挑戰中展現無遺

快訊

中央社／ 台北20日電
副總統蕭美琴（圖）今天前往台北科技大學出席「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地揭牌儀式」。圖／聯合報系記者曾學仁攝影
副總統蕭美琴今天表示，台日友好在一次又一次的挑戰中展現無遺，這份友誼不只是因為彼此地緣鄰近，更因為共享自由、民主，以及區域和平穩定的共同信念，而且抱持「問題解決者」的態度共同面對當前局勢。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統今天上午接見「第35屆台日工程技術研討會」日本代表團。

副總統致詞時，首先代表台灣政府及人民歡迎從日本遠道而來的工程界先進，同時也向台灣的工程夥伴致上最高敬意。

副總統提到，多年來台日工程技術研討會在兩國共同面臨的各類科技、工程議題，從環境工程、人文科技，到智慧技術發展等，皆做出卓越貢獻。針對氣候變遷等各種挑戰，台日近年也在防災科技與工程共同合作，對防災韌性及國家安全有諸多貢獻，要表達誠摯感謝。

蕭副總統談及，今天稍早參加了「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地揭牌儀式」，總統賴清德在就職演說中也提出台灣要「競逐太空，探索海洋」，這當中都涉及許多工程層面的挑戰；不論在各軌道的衛星發展，或建構海、空、地多面向一體的通訊韌性，相信台日未來在前瞻科技以及解決人類共同挑戰等領域，必定有許多共同合作的契機。

副總統表示，台日友好在一次又一次的挑戰中展現無遺，這份友誼不只是因為彼此地緣鄰近，更因為共享自由、民主，以及區域和平穩定的共同信念，以及抱持「問題解決者」的態度共同面對當前局勢。不論是地緣政治、太空、海洋、環境及防災韌性等領域，期許工程師們能帶領雙方科技界成為問題的解決者，推動人類進步以及產業繁榮。

蕭美琴
