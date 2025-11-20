怕吳釗燮？ 林佳龍稱很熟：line來line去 但公私要分開

在野黨立委今天再次關注外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「不合」傳聞，林佳龍表示，他跟吳釗燮很熟，都有line來line去，兩人認識30、40年，都是學從政；但林佳龍也強調，公務跟私誼要分開，公務要就事論事。

立法院外交及國防委員會今邀林佳龍針對「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」進行專題報告並備詢。國民黨立委徐巧芯質詢時表示，媒體不斷報導「龍燮鬥」，她對這樣的匿名放話很不滿也憂心不利一致對外，請林佳龍藉此機會澄清。

林佳龍說，他作為外交部長，很知道外交部的權責，「我就是全力做好」。至於有些媒體報導不實，就澄清，有些真的與事實有很大出入，但標題下得很聳動。至於別人有不一樣的想法或報導，「我們就是說明，讓它在制度性的軌道上」，壯大外交部就是壯大台灣，外交也是國安的一部分。

徐巧芯引述週刊報導稱，國安會諮詢委員徐斯儉無法駐美是因為林佳龍阻擋。林佳龍說，外交部都沒啟動對駐美人事的調整，這是事實，外交部盡量說明，「但有些報導弄得我頭很大，搞不太清楚。」

徐巧芯追問，報導還稱，國安會有些會議甚至會「把林佳龍擋在門外」。林佳龍回應，這些報導太過，好像有「天眼」，擋在門外，這怎麼可能的事。至於台美政府高層每年重要的「特殊管道」對話，今年外交部卻一度差點掉隊？林佳龍說，「我跟美國溝通對話的管道都很暢通。」

國民黨立委賴士葆質詢日本首相高市早苗「台灣有事」風波時表示，「你的好朋友」吳釗燮第一時間就蹭聲量，怎麼都沒看到「林佳龍冒號」。林佳龍說，外交部第一時間就發表聲明，部長就是林佳龍。

賴士葆對林佳龍說，「你要講得比吳釗燮好啊！」他問，吳釗燮對外罵中共，是代表國安會還是個人？林佳龍表示，「這你應該問他，我只能代表外交部。」

賴士葆又說，國安會是幕僚單位，對外應該是外交部發言，「吳釗燮吃你豆腐，你還不敢講話？你怕他？」林佳龍表示，「我跟他很熟，我們都有在賴來賴去」，認識30、40年了，都是學者從政，兩人也都在外交部、國安會任職過，「像我們兩個職務重疊這麼大的，也很少見。」

賴士葆說，「你對外說你們是好朋友，也沒人會相信。」林佳龍回應，公務跟私誼要分開，公務要就事論事，很多事情都是為了國家，他們合作完成很多事情。

至於被點名選桃園市長，林佳龍說，他現在角色是外交部長，為國家盡最大力量，選舉事務，外面報導來報導去，沒辦法每件事都回應，他就是把外交部長角色做好。