聽新聞
0:00 / 0:00
中日緊張延伸至釣魚台 管碧玲重申主權屬中華民國
日本首相高市早苗「台灣有事」言論造成中日關係緊張，釣魚台主權問題再度被提及。國民黨立委許宇甄今質詢問釣魚台主權是誰的？海委會主委管碧玲回應，釣魚台是屬中華民國主權，政策白皮書裡面說的很清楚。
許宇甄今在內政委員會質詢指出，高市早苗「台灣有事」言論，讓釣魚台主權再次被提及，且中共海警1307艦艇編隊16日在釣魚島領海內巡航，4艘船中有2艘配備機砲，聲稱依法開展維權的巡航，「請問一下主委，釣魚台是誰的？」
管碧玲回應，「釣魚台是屬中華民國主權」，政策白皮書裡面說得很清楚，執法部分就用暫定執法線，且東北海域常態有一艘大艦，並依暫定執法線、漁船作業區域護漁。
至於海委會業務報告提到面臨4大挑戰，其中包括地緣政治結構性威脅，許宇甄質詢問，今年驅離越界中國大陸船舶高達773艘次、扣留17艘，罰鍰612萬，沒入13艘，目前扣留17艘如何處置？
管碧玲說，扣留後依法罰鍰、有刑責就判處，目前沒有船舶滯留、也沒有扣人，最近一艘罰220幾萬就讓陸船回去。
許宇甄追問，越界船舶的嚇阻效果到底有多高？驅離後再次重複越界間隔多久？管碧玲回應，重複越界2次就會將船帶回，在東沙群島很有效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言