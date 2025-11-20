整理包／從大罷免翻車到遭中共通緝 沈伯洋過往爭議一次回顧

民進黨立委沈伯洋被控「追殺中國籍配偶」等行為涉及「分裂國家罪」遭中國大陸立案偵查，還被全球通緝，引發兩岸高度關注。賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應率跨黨派聲援，韓國瑜則反批「自己生病，要別人吃藥」。近日沈伯洋更被聯電創辦人曹興誠力薦出來選2026台北市長，綠營支持者也紛紛鼓譟。

作為綠營「台獨急先鋒」的沈伯洋這幾年出盡鋒頭，不過，伴隨著影響力日增，爭議也如影隨形。《聯合新聞網》盤點沈伯洋從大罷免推手、沈父賺紅錢到被控欺壓陸配等事件，相關爭議一一列出。

文章目錄 沈伯洋遭通緝 綠批中國無權干涉台灣

修兩岸人民關係條例 被控欺壓陸配

沈父親中經商 被爆賺上億紅錢

大罷免大失敗 被指為主戰犯之一

被推薦選北市長 態度前後不一

中國重慶市公安局10月底發布警情通報，指控立法委員沈伯洋為「台獨頑固分子」，並聲稱其行為涉嫌分裂國家犯罪，決定立案偵查。對此，民進黨發言人戴瑋姍表示，中國對台灣人民從來沒有任何管轄權，此舉是赤裸裸的紅色恐怖，威脅區域和平穩定。

中國官媒央視更在11月9日播出一段7分鐘的紀錄片，指控沈伯洋「從事分裂國家活動」，包括創辦「黑熊學院」，宣揚台獨理念，3年內訓練逾300萬名「黑熊勇士」協助防衛台灣，獲美國國際開發署資助。紀錄片還批評沈伯洋向台灣青少年傳播「仇中」思想。

沈伯洋近年多次遭中國制裁，這次調查由地方公安局發起，並直接援引刑法與國家安全法，顯示北京可能在未來採取跨境逮捕行動。他強調，中國無權在台灣行使司法管轄，並表示自己絕不退縮。

沈伯洋曾提案修「兩岸人民關係條例」，要求陸配若想參政，需先提出「放棄中國國籍證明」。沈伯洋曾說陸配拿不到放棄中國籍證明而被剝奪參政權，「那是中國的問題，不是台灣的問題」。

由於藍白在立院為多數，沈伯洋修法無法通過，賴清德跳過修法，直接採用沈伯洋剝奪陸配參政權的論述，民進黨也展開對參政陸配的追殺和清算，包括南投的前縣議員、花蓮的村長、新北、台北、桃園的里長，許多在台灣贏得選舉的陸配，都因為沈的主張而被民進黨剝奪公職，陸配被歧視，甚至因此斷了在台灣的工作與生路。

花蓮縣陸配村長鄧萬華不服被富里鄉公所解職，向縣府提起訴願，縣府撤銷解職處分。記者王燕華／攝影

沈伯洋的父親沈土城日前捲入「紅色經濟」爭議，港媒刊登全版報導，指控沈土城在中國經商賺取上億元人民幣，並涉嫌透過「黑熊學院」等民防組織騙取資源、洗產地，更爆料轉手中國商品到厄瓜多賺差價、婚內出軌等。

中國國台辦則公開指稱，沈土城所經營的兆億公司與中國企業有商業往來，決定對「台獨頑固分子」關聯企業進行懲戒，禁止與中國境內的組織、企業或個人再有合作關係。對此，沈伯洋強硬回應指出，指控是中國認知作戰的一環，強調父親的公司主要在中南美洲經營貿易，進口來源遍及多國，並非針對中國，他也澄清貿易行為是根據客戶需求採購和運送，絕非「洗產地」。

國台辦宣布對民進黨立委沈伯洋列入台獨頑固分子清單，並稱黑熊學院為台獨基地並實施懲戒。記者曾原信／攝影

沈伯洋積極主張並支持公民團體發起對多位國民黨立委的罷免行動，成為大罷免的重要推手，他認為罷免是制衡「紅統勢力」和展現公民意志的重要行動，還寄望可以迫使國民黨倒閣並讓總統提前解散國會重選。

「726大罷免」結果出爐後，24位藍委與停職的新竹市長高虹安的罷免案全數未通過，沈伯洋表示應檢討民進黨在協助公民團體方面的不足，並建議黨中央提出後續協助方案。台灣民意基金會董事長游盈隆點名沈伯洋為主戰犯之一，應為大罷免失敗負責並請辭不分區立委，但沈伯洋駁斥了相關說法。

罷團在凱道舉辦大罷免造勢晚會，立委沈伯洋上台喊口號，呼籲7月26日返鄉投下同意的罷免票。記者許正宏／攝影

各黨備戰2026地方大選，民進黨的台北市長人選備受關注，除了已表態有意出馬的壯闊台灣理事長吳怡農之外，聯電創辦人曹興誠大力點名沈伯洋。對此，沈伯洋17日受訪時直言，他現在已是藍白的大標靶，最擔心的事情是中國介選，但「戰士很難選擇自己的戰場」，黨中央要他怎麼做，他就怎麼做。

藍營議員楊植斗則以政委陳時中為例，直言沈伯洋參戰台北市長的可能性愈來愈大。沈伯洋如今被對岸發布追捕令，賴清德多次要求韓國瑜表態，也是為了幫沈伯洋架舞台，看民調能否有起色。

遭外界解讀可能對台北市長選戰鬆口後，沈伯洋一天之內態度大轉彎，18日受訪時改口說，選舉目前不在他的規畫內，比他適合的人選真的非常多。