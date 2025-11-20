陸禁日本水產進口 賴總統今午餐吃日生魚片相挺

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，大陸19日通知日本政府，將停止進口日本水產品。賴清德總統今天在臉書貼出「午餐照」表示，今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝；賴總統力挺日本的意味濃厚，民進黨立委郭國文也在貼文下方留言，「挺日本海產」。

高市早苗在國會一番「台灣有事」答詢觸動中日政治敏感神經，陸方近日接連祭出日本旅遊警示、在黃海部分區域實彈演訓，現再禁止進口日本水產品。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部長林佳龍針對「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」進行專題報告，朝野立委也都詢及高市「台灣有事」言論。林佳龍表示，中共用經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家，已經不勝枚舉，「我們在這個關鍵的時刻，要支持日本」。他進一步呼籲國人，以行動對高市早苗及其政策的支持，多到日本旅遊、購買日本的產品。