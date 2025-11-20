國史館：李登輝討論會4亮點 台海危機解密首公開

快訊

中央社／ 台北20日電

國史館今天表示，將於22日、23日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，這次有4大亮點，包括，跨國重量級學者專家齊聚一堂，首次公開台海危機解密資料；另外，大會將於開幕式中結合「數位李登輝」AI語音，使數位李登輝親臨現場致詞，讓國人能以多感官方式同步閱讀與聆聽。

國史館發布新聞稿指出，「2025年李登輝紀念學術討論會」匯聚來自美國、日本及台灣的多位學者專家發表最新的研究成果，不僅是對前總統李登輝主政時期的深入回顧，也是對戰後台灣史研究的重要成績。

國史館說，這次學術討論會有4大亮點，一、跨國重量級學者專家齊聚一堂，首次公開台海危機解密資料；二、深入探討兩岸關係與國際戰略新論述；三、聚焦「民主深化」與「治理改革」的關鍵歷史時刻；四、首次整合產業轉型、社會文化、教育等跨領域研究。

國史館表示，學術討論會邀集來自美國史丹佛大學、日本早稻田大學，以及台灣的研究者發表論文，探討東亞民主化脈絡與台灣經驗在國際關係中的意義。美國史丹佛大學胡佛研究所研究員兼胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭，以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」為題進行專題演講，透過美國阿肯色州小岩城柯林頓總統圖書館近年解密的相關檔案文獻，國史館、美國國務院自由信息法案（Freedom of Information Act）解密文件、日本外務省外交史料館、英國國家檔案館等資料，重新檢視1995年至1996年的台海危機究竟如何發生，以及這場危機對於三方關係所帶來的深遠影響。

國史館說，大會將於開幕式中結合「數位李登輝」AI語音，使數位李登輝親臨現場致詞，讓國人能以多感官方式同步閱讀與聆聽。這次的學術討論會不僅是一個新的知識體驗平台，也象徵在歷史典藏、數位保存方面的最新成果，讓歷史檔案成為全民共享的文化資產。

相關新聞

中日緊張延伸至釣魚台 管碧玲重申主權屬中華民國

日本首相高市早苗「台灣有事」言論造成中日關係緊張，釣魚台主權問題再度被提及。國民黨立委許宇甄今質詢問釣魚台主權是誰的？海...

批「賴皇帝」霸道極權 國民黨團將修國籍法保障陸配參政權

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議，國民黨立法院黨團今天開記者會批評，賴清德總統根本是「賴皇帝」，拿大砲欺負「小...

藍擬修法排除陸配適用國籍法 綠批雙標

國民黨立院黨團擬修法排除陸配適用國籍法，並指控「賴皇帝欺負小陸配」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，如果說賴總統欺負...

陸禁日本水產進口 賴總統今午餐吃日生魚片相挺

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，大陸19日通知日本政府，將停止進口日本水產品。賴清德總統今天在臉書貼出...

影／國民黨團聲援遭解職陸配 傅崐萁怒批劉世芳亂用國籍法

原任花蓮村長的中國大陸籍配偶鄧萬華因中華人民共和國國籍遭到解職，向花蓮縣府訴願決議撤銷原處分，但內政部長劉世芳堅稱「國籍...

也採「日本有事、台灣有事」？ 林佳龍：雙方無制度性同盟關係

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，外交部長林佳龍今天被問及台灣是否也會採取「日本有事、台灣有事」論述，他...

