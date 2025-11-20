影／國民黨團聲援遭解職陸配 傅崐萁怒批劉世芳亂用國籍法

快訊

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
原任花蓮村長的中國籍配偶鄧萬華（左一）因中華人民共和國國籍遭到解職，向花蓮縣府訴願決議撤銷原處分，但內政部長劉世芳堅稱「國籍法」規定沒有解釋空間。國民黨立院黨團今舉行記者會給予聲援，總召傅崐萁（右二）怒批劉世芳無知的用「國籍法」位階否定憲法。記者余承翰／攝影
原任花蓮村長的中國籍配偶鄧萬華（左一）因中華人民共和國國籍遭到解職，向花蓮縣府訴願決議撤銷原處分，但內政部長劉世芳堅稱「國籍法」規定沒有解釋空間。國民黨立院黨團今舉行記者會給予聲援，總召傅崐萁（右二）怒批劉世芳無知的用「國籍法」位階否定憲法。記者余承翰／攝影

原任花蓮村長的中國大陸籍配偶鄧萬華因中華人民共和國國籍遭到解職，向花蓮縣府訴願決議撤銷原處分，但內政部長劉世芳堅稱「國籍法」規定沒有解釋空間。國民黨立院黨團今舉行記者會給予聲援，總召傅崐萁怒批今天受害的基層里長，是依照「憲法」增修條文、「兩岸人民關係條例」規定，陸籍滿10年後有參政資格，但劉世芳居然扭曲解釋，無知的用「國籍法」位階否定憲法。

傅崐萁指出「兩岸人民關係條例」講得很清楚，國家尚未統一，在一國有兩個區域，但都屬於中華民國，賴清德愧為在憲法宣示的總統。國民黨團書記長羅智強則說，根據1991年增訂憲法增修條文，我國區分為自由地區跟大陸地區，因此授權「兩岸人民關係」條例，在憲法下，大陸地區不是外國，從頭到尾沒有「國籍法」問題。

原任花蓮村長的中國籍配偶鄧萬華（左一）因中華人民共和國國籍遭到解職，向花蓮縣府訴願決議撤銷原處分，但內政部長劉世芳堅稱「國籍法」規定沒有解釋空間。國民黨立院黨團今舉行記者會給予聲援，鄧萬華表示她從去年11月到現在整整一年，每天都精神內耗，並質疑賴清德總統可以接受移工外勞，為何不能接受陸配。記者余承翰／攝影
原任花蓮村長的中國籍配偶鄧萬華（左一）因中華人民共和國國籍遭到解職，向花蓮縣府訴願決議撤銷原處分，但內政部長劉世芳堅稱「國籍法」規定沒有解釋空間。國民黨立院黨團今舉行記者會給予聲援，鄧萬華表示她從去年11月到現在整整一年，每天都精神內耗，並質疑賴清德總統可以接受移工外勞，為何不能接受陸配。記者余承翰／攝影
原任花蓮村長的中國籍配偶鄧萬華（左一）因中華人民共和國國籍遭到解職，向花蓮縣府訴願決議撤銷原處分，但內政部長劉世芳堅稱「國籍法」規定沒有解釋空間。國民黨立院黨團今舉行記者會給予聲援，總召傅崐萁（右二）怒批劉世芳無知的用「國籍法」位階否定憲法。記者余承翰／攝影
原任花蓮村長的中國籍配偶鄧萬華（左一）因中華人民共和國國籍遭到解職，向花蓮縣府訴願決議撤銷原處分，但內政部長劉世芳堅稱「國籍法」規定沒有解釋空間。國民黨立院黨團今舉行記者會給予聲援，總召傅崐萁（右二）怒批劉世芳無知的用「國籍法」位階否定憲法。記者余承翰／攝影

憲法 兩岸人民關係條例 國籍
