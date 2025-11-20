也採「日本有事、台灣有事」？ 林佳龍：雙方無制度性同盟關係

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，外交部長林佳龍今天被問及台灣是否也會採取「日本有事、台灣有事」論述，他表示，「這不一樣」，日本與美國有安保條約，目前台日沒有類似的制度性同盟關係；林佳龍也說，中共的軍事擴張是針對台灣與第一島鏈所有國家，「中共要找事，大家都會有事」。

立法院外交及國防委員會今邀林佳龍針對「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」進行專題報告。民進黨立委王定宇質詢時問林佳龍，是否代表國發表對高市內閣的態度以及支持；民進黨立委陳冠廷也關注我國應如何理解高市「台灣有事、日本有事」發言。

林佳龍表示，高市早苗說她言所當言，並沒有要收回。日本是基於自己國家的利益、安全，對外去說台灣有事就是日本有事，也就是日美安保有事。詳細看高市的談話很一致，也符合日本安保法的規定，政策也行之有年，從已故前首相安倍晉三時期就開始。林佳龍說，支持高市早苗的政策、印太戰略，以及她對第一島鏈，包括台海、東海及南海的立場，也請國人以行動對高市與政策的支持，多到日本旅遊、購買日本的產品。

林佳龍說，至於中共想要升高衝突情勢，進行「複合式戰爭」，包括文攻武嚇等。中國對台灣一在霸凌，文攻武嚇，前陣子用到菲律賓、現在用在日本，「是中國在找事」。今年是中共推動「三個八十年」、動員民族主義，是否轉移內部焦點，必須要去釐清，而用民族主義去動員社會，這是兩面刃，會不會失控，要密切觀察與因應。此外而台日美等周邊國家，要一起去管理中國製造出來的事端。

林佳龍也說，中國在黃海演訓是例行性，透過央視誇大，而台灣的媒體也在擴大、被運用，這也是認知作戰的一部分，希望媒體應該避免被運用，不要過度反應。

國民黨立委徐巧芯詢問，高市稱「台灣有事、日本有事」，陸方此次針對日本，而未來台灣是否也會採取「日本有事、台灣有事」論述。林佳龍說，中共的軍事擴張是針對台灣與第一島鏈所有國家，「中共要找事，大家都會有事」。

徐巧芯追問，一旦中日雙方衝突上升到軍事層級，台灣是否也會配合日本採取同等軍事行動？林佳龍說，「這不一樣」，日本與美國有安保條約，目前台日沒有類似的制度性同盟關係；第一島鏈某種程度是一個戰場，只要一個國家有事，都會影響其他國家，台美之間有台灣關係法、六項保證，是準同盟關係，但台日、台灣與菲律賓則沒有類似的制度性安排。