批「賴皇帝」霸道極權 國民黨團將修國籍法保障陸配參政權

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議，國民黨立法院黨團今天開記者會批評，賴清德總統根本是「賴皇帝」，拿大砲欺負「小陸配」，陸配明明不適用國籍法，卻要惡意曲解並套用，那國民黨團會將「國籍法」新增「防小人條款」，讓陸配參政權不受國籍法規範。

內政部要求陸配擔任民選公職應依「國籍法」放棄「中華人民共和國國籍」，適逢近期原任花蓮村長的陸配鄧萬華訴願案發酵，國民黨立法院黨團今天開「賴皇帝欺負小陸配」記者會。

國民黨團總召傅崐萁批評，「賴皇帝」以霸道極權打壓為基層努力的陸配，手法令人髮指，憲法保障人民自由安全及民主參政權，絕不容賴總統踐踏，內政部長劉世芳無知扭曲憲法，國民黨團會將「國籍法」漏洞補齊，不容民進黨有在舞台上耍猴戲的空間。

國民黨團書記長羅智強也說，明明陸配就不適用國籍法，過去總統也都依照「兩岸人民關係條例」，民進黨立委沈伯洋、賴總統卻用國籍法打壓陸配，國民黨團為保障弱勢及陸配，會在國籍法中直接修訂「防小人條款」，陸配參政權不受國籍法規範，「看你怎麼拗」，不讓他們亂搞。

國民黨團首席副書記長林沛祥指出，中華民國是民主法治且多元的國家，賴總統用國籍法打壓一票票選出來的民意代表，以意識形態來操作法理，是民主法治最糟糕的示範。

國民黨立委涂權吉指出，桃園新屋也有里長碰到同樣情況，目前含花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華在內共五位陸配村里長遭受如此待遇，這不是個案，而是系統性的政治操作 。

具陸配身分的南投縣前議員史雪燕說，陸配如此遭民進黨欺負，已經造成族群恐慌，政府如此曲解兩岸人民關係條例，以國籍法套在陸配身上真的非常不公平，現在是鯊魚對著小蝦米，真的不知道如何應對。

鄧萬華也說，不懂為什麼要針對她，難道是因為她身在偏遠山區？現在半夜還有「青鳥」、「黑熊」要她滾回中國去，但自己為丈夫、為公婆、為孩子努力，到底哪一點不符合台灣媳婦？她孩子也都姓賴，跟賴總統同根同祖。

人權行動聯盟副召集人李岳洋律師表示，法律人會從是否適用來看法律，憲法增修條文、兩岸人民關係條例就是說明陸配以「戶籍」來區分，從立法沿革來看也都是如此，陸配就是適用兩岸人民關係條例，而非國籍法。