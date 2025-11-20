紙鈔改版年花50億挨批吃飽太閒 盧秀燕：時機不好、觀感不佳

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中央銀行將啟動新台幣鈔券改版作業，台中市長盧秀燕今天說，美台關稅問題尚未解決、國際關係緊張，加上地方財政困難，國家現在要全面換發新鈔，時機不好，民眾確實會有撒幣的感覺。記者余采瀅／攝影
中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，預計2028年開始編列預算，逐年汰換，遭台中市議員質疑灑幣，國家吃飽太閒。台中市長盧秀燕表示，美台關稅問題尚未解決、國際關係緊張，加上地方財政困難，國家現在要全面換發新鈔，時機不好，民眾確實會有撒幣的感覺。

台中市議會今天總質詢，國民黨市議員張瀞分表示，台美關稅問題尚未解決，很多人放無薪假，中央銀行卻宣布新台幣鈔券將全面改版，首年成本就要花50億元，「中央肥滋滋，地方窮兮兮」，痛批國家吃飽太閒，並問盧秀燕對於新台幣鈔券改版的看法？

盧秀燕表示，國家發行新的票券或是鈔券是很重要的事情，要很慎重，而且要防偽防假， 每張鈔券價值不斐，成本很高，加上中央銀行會積極發行與回收，可能十年都沒有辦法完全發行或是回收完畢。她坦言，「國家現在要全面換發，時機不好」。

盧秀燕說，國家富強、財政有餘，也許是發放新鈔的好時機，不過現在美台關稅問題尚未解決，國際關係緊張，天然氣、石油等價格上漲，並有匯率問題，企業被減單或抽單，加上地方財政困難，孩子的營養午餐、冷氣費被砍，現在急於換發新鈔，明年第一波就要換發50億，且要發行好多年，民眾確實會有撒幣的感覺，觀感不佳。

