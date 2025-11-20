陳其邁喊支持政院版財劃法 駁斥「遭賴清德、卓榮泰修理」之說

行政院今公布財劃法修正草案，高雄市長陳其邁表示，他支持政院版財劃法，也提出卑微要求，第三次修法要邀請高雄市長，至少給他一個說明機會，國民黨及立委柯志恩不要連三錯。此外，陳其邁也駁斥「賴清德、卓榮泰藉國民黨的刀砍陳其邁」這種說法，認為這是顛倒黑白的謠言。

政院版財劃法爭議問題，陳其邁表示，國民黨在前兩次修法之中，北市增加450億、高雄增加250億，足足少台北200億，高雄是全台22縣市增加最少、也是六都最後一名，有錢縣市愈有錢、沒錢縣市的財政負擔更加嚴重；土地面積、汙染、工業人口等產業等外部成本對高雄有利因素被拿掉，逆向的財政重新分配結果對高雄不公平。

陳其邁批評，他之前特別拜託柯志恩協調，柯回應「傅崐萁哪是我能指揮得動」，而且兩次都跟隨黨團投票，投出對高雄不利的版本，對高雄情何以堪。針對錯誤且對高雄不公平的立法，難道國民黨或柯志恩不用扭轉過來嗎？期待政院版送至立法院時，國民黨及柯志恩要好好把指標再看一次，不要明知錯誤還一錯再錯、連三錯，他無法接受。

陳其邁說，去年高雄計畫型補助497億元，若減少必定會排擠高雄市重要交通建設及水利設施，所以不要玩弄文字遊戲，不要藉口說高雄分配金額增加200多億，卻不說台北增加400多億及高雄是全台增加最低，計畫型補助、一般補助及統籌款，不應該低於前年，行政院也覺得有道理。

陳其邁說，過去就算了，希望第三次修法要好好回歸議場，至少要邀請高雄市長去說明，不要連表達意見的機會都沒有，「我很卑微，我是民選首長，好歹當過五屆立委，花高鐵錢上去還不讓我講話，哪有這種國會？跟地方財政有關，利害相關人不能表達意見，有這種道理嗎？」

國民黨議員陳麗娜昨在議會說，陳其邁以前因獲得前總統蔡英文喜愛才獲得很多補助款，現在則不然，質疑「賴清德、卓榮泰藉國民黨的刀修理陳其邁」。

陳其邁說，陳議員特別提到「賴清德、卓榮泰藉國民黨的刀來砍陳其邁或高雄」，這是顛倒黑白的說法、是謠言，國民黨自己明明惡搞財劃法，又把責任推給別人，製造矛盾、散播謠言；議員質詢必須基於事實，國民黨會笨到拿刀聽賴清德、卓榮泰指揮嗎？難道陳議員是在指責國民黨主席鄭麗文或立法院國民黨團總召傅崐萁嗎？講話要符合常識。