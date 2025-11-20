快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

巴拿馬議員遭中國施壓取消訪台！巴外交部、美大使回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
巴拿馬外長艾查10月24日於記者會發表談話。歐新社
巴拿馬外長艾查10月24日於記者會發表談話。歐新社

美聯社報導，巴拿馬議員計畫訪問台灣遭中國外交官要求取消，巴拿馬外交部美國駐巴大使同聲譴責。巴拿馬外交部19日聲明，不接受任何外來壓力試圖干預合法決策。

巴拿馬外交部19日聲明表示：「巴拿馬作為主權國家，不接受任何限制，也不接受企圖影響轄下合法決策的壓力。」

這項聲明並未指明中國，但在18日，當地最主要的媒體之一「新聞報」（La Prensa）報導稱，有10名議員被中國大使館要求立即取消訪台行程，理由是該行動「嚴重違反一中原則」並構成「干涉中國內政」。巴拿馬於2017年與台灣斷交並與中國建交。

美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）回應表示，中國使館「不應該介入這類事務」。

巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）稱，遺憾捲入美中角力。他一周前才表示，這趟行程未獲得政府批准，並提醒議員，巴拿馬的外交政策屬於行政部門的職權。

美國今年以來多次向巴拿馬釋出制衡中國影響力的訊號。

美國國務卿魯比歐2月訪巴時就將中國議題列為優先，穆里諾並表態不會續簽「一帶一路」協議；8月，卡布瑞拉公開支持加入「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）的巴拿馬議員。9月，川普政府則對部分疑似替中國共產黨行事、破壞中美洲法治的中美洲國民祭出簽證限制。

巴拿馬 外交部 美國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國不滿美對台軍售 外交部：無權抹黑台美正常合作

外交部：中敘聲明背離事實 中國誘拉他國損台灣主權

高市談話引日中緊張 外交部：台灣不是問題而是解答

美宣布3.3億美元零配件軍售 外交部感謝：延續美方常態化政策

相關新聞

巴拿馬議員遭中國施壓取消訪台！巴外交部、美大使回應了

美聯社報導，巴拿馬議員計畫訪問台灣遭中國外交官要求取消，巴拿馬外交部與美國駐巴大使同聲譴責。巴拿馬外交部19日聲明，不接...

陸禁止日水產進口 林佳龍：我們在關鍵時刻要支持日本

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，陸方19日通知日本政府，將停止進口日本水產品。外交部長林佳龍今天表示，...

吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

民眾黨新聞部主任吳怡萱今（20日）於臉書分享喜訊，宣布已於15日清晨7時07分，順利產下女兒「吳花果」。她形容寶寶「迫不及待要跟這個世界打招呼」，並透露初見女兒時的溫馨互動，讓她永生難忘。

紙鈔改版年花50億挨批吃飽太閒 盧秀燕：時機不好、觀感不佳

中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，預計2028年開始編列預算，逐年汰換，遭台中市議員質疑灑幣，國家吃飽太閒。台中市長盧秀燕...

美國會委員會建議台灣出資更新菲國基地 強化美軍在台海周邊部署能力

美國國會轄下委員會主張，台灣應協助出資更新菲律賓多座軍事基地，以提升美軍在當地輪調的部署能力，並強化華府在台灣周邊的嚇阻...

稱被抹黑事小 鄭麗文：只要促進兩岸和平的事我都願做

國民黨主席鄭麗文今出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座－蔣中正日記讀後心得」，她向與會者宣示力促兩岸和解的決心。她說，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。