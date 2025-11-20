快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨發言人吳怡萱已於15日清晨7時07分，順利產下女兒「吳花果」。圖／聯合報系資料照
民眾黨發言人吳怡萱已於15日清晨7時07分，順利產下女兒「吳花果」。圖／聯合報系資料照

民眾黨新聞部主任、發言人吳怡萱今（20日）於臉書分享喜訊，宣布已於15日清晨7時07分，順利產下女兒「吳花果」。她形容寶寶「迫不及待要跟這個世界打招呼」，並透露初見女兒時的溫馨互動，讓她永生難忘。

吳怡萱表示，剛出生的吳花果趴在胸前時小小一隻、顯得脆弱，哭聲卻宏亮有力。當她在寶寶耳邊輕聲安撫：「果果，不哭，是媽媽喔。」寶寶竟瞬間停止哭泣，讓她深受感動，直呼「心連心的脈動，我永遠不會忘記」。

她回顧九個多月的孕期，從得知懷孕、看到第一次超音波，到面對孕期不適，吳花果始終陪伴著她。「這個小小生命，在我的肚子裡一天天長大。」她並透露，終於見到女兒後，發現寶寶五官精緻，帶著她和丈夫的影子。

吳怡萱坦言，產後生活充滿挑戰，一邊要讓身體恢復，一邊學習成為母親，難免手忙腳亂、偶有不安，但感謝丈夫與家人的支持，陪伴她共同迎接新生命。她也向馬偕醫院醫護團隊表達感謝，院方的貼心照護讓她與家人備感溫暖。

對此，民眾黨前黨主席柯文哲第一時間在留言區恭喜：「恭喜怡萱，祝福媽媽跟寶寶都健健康康！」現任主席黃國昌道賀：「恭喜怡萱，祝福媽媽和寶寶都健康平安！」民眾黨立法院黨團主任陳智菡也送上祝福：「好美的畫面！恭喜怡萱媽咪喜獲天下最神奇最美好的軟嬰兒一枚，有她的加持，怡萱戰力一定會再衝到更強峰值！」

吳怡萱 柯文哲 黃國昌 陳智菡 民眾黨
吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

民眾黨新聞部主任吳怡萱今（20日）於臉書分享喜訊，宣布已於15日清晨7時07分，順利產下女兒「吳花果」。她形容寶寶「迫不及待要跟這個世界打招呼」，並透露初見女兒時的溫馨互動，讓她永生難忘。

