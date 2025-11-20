快訊

稱被抹黑事小 鄭麗文：只要促進兩岸和平的事我都願做

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座－蔣中正日記讀後心得」，她向與會者宣示力促兩岸和解的決心。她說，只要是對兩岸和平有幫助的事情，她都願意做；只要是對兩岸和平有幫助的人，她都願意見。記者屈彥辰／攝影
國民黨主席鄭麗文今出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座－蔣中正日記讀後心得」，她向與會者宣示力促兩岸和解的決心。她說，對她個人的打擊抹黑都是小事情，只要是對兩岸和平有幫助的事情，她都願意做；只要是對兩岸和平有幫助的人，她都願意見。

鄭麗文今出席中華戰略學會舉辦的紀念講座，她一到會場，立刻引起在場與會者的驚呼跟驚喜，紛紛向她求合照，離開時亦然。鄭麗文也為中華戰略學會超過百位新進黨員，授予黨證。而鄭麗文致詞時，講完一段落，與會者也主動拍手肯定，有熱情支持者歡呼。

鄭麗文表示，有位黨員令她感佩、驚訝，今年已超過80歲、為228受難者的家屬，此生第一次決定要參加國民黨。她話鋒一轉，接著說台海局勢緊繃，東北亞局勢一觸即發，國際局勢可能昨天風平浪靜，明天就戰雲密布，所以她才說「一言興邦，一言喪邦」。領導人代表的態度影響不只人民福祉，甚至區域安全，她強調台海無事，不只日本無事，是世界都無事。

鄭麗文表示，國民黨要振衰起敝，保護民主，重返執政，國民黨要成為台海和平的守護者、締造者。她進辦公室上班不到三星期，但感覺好像已當黨主席當了三年。

鄭麗文提及，日本台灣交流協會代表片山和之拜會她時，特別提及國民黨總理、國父孫中山，以及國民黨總裁蔣中正，均有和日本有非常深的情誼跟關係，後來爆發大戰，也是在蔣中正委員長手中，穩住亞洲戰場，打勝這場非常艱困的戰爭。今天不允許任何戰爭發生在台灣，要避免任何可能的戰火，這是中國國民黨堅定、莊嚴的誓言跟努力。

鄭麗文指出，昨天是民主歷史的重要的一刻跟轉捩點，藍白兩黨領導人開誠布公，因為今日的局勢不容許小恩小義、小私小利，台海不能發生戰爭，台海一旦發生戰爭，不是2300萬人遭殃而已，也不是東亞有事而已，會是全人類的災難。

鄭麗文表示，從現在開始，國民黨要緩和兩岸劍拔弩張的緊張局勢，為和平創造機會，找到曙光跟契機。只要是對兩岸和平有幫助的事情，她都願意做；只要是對兩岸和平有幫助的人，她都願意見，決心不會被動搖。兩岸兵戎相見，國共必須先和解，二次世界大戰之前，台灣50年殖民的血淚歷史，回歸中華民國之後，歷經各種磨難。

鄭麗文也說，她剛剛特別提到228受害者的家屬，堅定和解這條路，面對歷史的真相，是為了撫平歷史的傷痕，不是在傷口上撒鹽。當台灣用抱著大愛和平的心情，面對悲情歷史，堅定走和解這條路，不再讓仇恨在台灣的土地蔓延，不讓任何撕裂跟對立在台灣找到可以生根發芽的東西。請相信她的決心，因為只有這條路，台灣才有活路，年輕人才能安身立命。

鄭麗文指出，據她這段時間的接觸，不只是鄰邦，而是整個國際社會都關注、支持的方向，就是以對話取代對抗，兩岸必須和解，必須用對話交流，開創穩定和平，這是全世界所有國家樂見期待。

鄭麗文總結，未來還會有很多的挑戰，對她個人的打擊抹黑都是小事情，這條路未來即便荊棘滿布，只要邁開步伐堅定前行，一定會走出一條康莊大道，讓代代子孫都可以在平坦的道路上，追尋屬於自己的幸福。

鄭麗文 國民黨 台海
