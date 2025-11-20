快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

陸暫停進口日水產 賴瑞隆掃整籃海鮮：高雄人行動力挺台日友好

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
中國大陸暫停進口日本水產，民進黨立委賴瑞隆表示，高雄人用行動力挺台日友好。圖／賴瑞隆辦公室提供
中國大陸暫停進口日本水產,民進黨立委賴瑞隆表示,高雄人用行動力挺台日友好。圖／賴瑞隆辦公室提供

中國大陸和日本近期外交關係緊張，陸方近日宣布停止進口日本水產。民進黨立委賴瑞隆貼出他採買整籃日本海鮮照片，並表示第一時間就以實際行動購買日本水產品，台日長年互相支持、情誼深厚，呼籲民眾一起以消費力挺日本，持續加深台日友好。

賴瑞隆回顧，高雄人深深記得日本的友情，2022年6月，中國曾經片面禁止台灣石斑魚輸入，當時台灣積極拓展國際市場，將石斑魚加工做成魚排、魚片、菲力以符合國際消費習慣；而日本也在2024年繼龍膽石斑、青斑外，正式准許養殖龍虎斑輸入日本，這不僅是農漁產品的交流，更是台日友好的一大進展。

賴瑞隆表示，高雄就是石斑魚的重要產地，過去日本也力挺台灣，採購超過1.8萬公噸、超過7億元的鳳梨，至今已經是台灣最大的鳳梨輸出國，這份雪中送炭的情誼，台灣人點滴在心。面對中共突然禁止日本水產進口中國，台日之間應當是亞太區域的堅定夥伴，持續加深台日友好。

民進黨立委吳思瑤表示，只要中國不惹事，台日皆無事，中國就是麻煩製造者，不管是透過經貿、農產品打壓，這些中國曾加諸台灣的做法，他們也正在對日本如法炮製，台灣當然要力挺民主盟友。

