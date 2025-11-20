美國會示警中國突襲攻台 林佳龍：做好因應維持和平

美國國會報告示警中國突襲攻台，並指北京對外英文宣傳淡化開戰企圖。外交部長林佳龍今天表示，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，要針對任何情況做好因應，維持台海和平穩定。

美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」日前示警，中國持續快速提升侵台能力，解放軍幾乎可以在無預警下從例行演習轉變為實際入侵。此外，北京內外宣傳呈現落差，對外淡化入侵意圖，對內則指台灣挑釁引戰。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部部長林佳龍、農業部次長杜文珍、衛生福利部次長林靜儀報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢，林佳龍於會前接受聯訪。

媒體詢問，外交部對美國國會報告的評論。

林佳龍回應，中共是善於運用所謂時間表，一方面建軍備戰，也是對外發動認知作戰，企圖形成壓迫式、外交優勢的地位。台灣要做好自我防衛，並與友邦共同因應，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。

林佳龍提到，中共內部問題也是非常嚴重，那是否企圖透過類似今年「3個80年」發動民族主義、鋌而走險，任何情形都要做好各種因應準備，維持台海和平與穩定。

被問及美國國會通過法案，要求國務院研擬解除美台交往限制，林佳龍表示，感謝美國參眾兩院跨黨派推動通過「台灣保證實施法案」，台灣也會在既有基礎上，深化台美的交流跟合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化各方面。