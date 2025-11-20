民進黨公布明年中市議員選區提名席次 這選區競爭人多

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市黨部昨晚開會討論後，公布市議員各選區提名席次。圖／民進黨台中市黨部提供
民進黨台中市黨部昨晚開會後公布明年中市議員選區提名席次，其中豐原與后里區提名2席，國民黨該選區競爭者多，除了現任議員，另有二名勤走基層的里長有意願參選，民眾黨現任議員陳清龍明年接不分區立委，他將接棒給妻子連小華參選，另有無黨籍可能參選人，地方人士預估該區選情激烈。

明年縣市長和議員選舉被視為下屆總統選舉前哨戰，民進黨台中市黨部昨晚開會討論後，公布市議員各選區提名席次。

民進黨台中市黨部昨晚召開執委會，針對2026年市議員選舉的建議提名席次進行決議，並完整取得共識。各選區提名決議席次將於後續送交黨中央依程序審議後正式通過。

黨部表示，接下來會依照既定時程推動選戰規劃，台中市黨部將以最完善、最堅強的陣容準備迎戰 2026 大選。

第4選區豐原與后里區，現任市議員有國民黨張瀞分、陳本添、邱愛珊、民進黨謝志忠、民眾黨陳清龍，其中陳清龍明年將接任民眾黨不分區立委，民眾黨已提名陳清龍之妻連小華參選豐原后里區市議員，接棒丈夫陳清龍在該區的服務。

民進黨在該選區現任市議員謝志忠，地方預估民進黨在該區還有一席空間和支持者，但需黨內團結共同支持，目前該區有二名女將有意參選，國民黨該選區也同樣有二名基層里長有意參選，也可能需黨內初選，另傳出有無黨籍人想參選，預估參選人數多。

