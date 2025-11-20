中國暫停進口日水產品 林佳龍：關鍵時刻要支持日本
中國政府暫停辦理日本水產品進口手續，外交部長林佳龍今天表示，中國以經濟脅迫霸凌他國案例不勝枚舉，一切都武器化是不文明也不民主的做法，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面。
日中關係緊張，傳出中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品2週前才恢復對中出口。
立法院外交及國防委員會今天邀請外交部部長林佳龍、農業部次長杜文珍、衛生福利部次長林靜儀報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。
媒體詢問，中國停辦日本水產品進口手續，台灣是否有相關因應，林佳龍會前接受聯訪表示，中共利用經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家，這種案例已是不勝枚舉，過去對台灣包括文攻武嚇、操弄貿易投資以及觀光旅遊，一切都武器化是不文明、也是不民主的做法。
林佳龍強調，台灣在此關鍵時刻要支持日本，有效去穩定局面，阻止中共的霸凌行為。
此外，有關副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」專訪時表示，目前已清楚看到威權國家之間的合作跡象，不僅是中國與俄羅斯，也包括北韓，對此，林佳龍表示，中俄可說是動盪軸心，這是世界公認，北約元首峰會聲明也提及，俄羅斯攻打烏克蘭能持續這麼久，背後關鍵推手就是中國。
林佳龍強調，理念相近民主國家要更加團結，一起因應威權擴張，以及改變以規則為基礎的國際秩序企圖。
