快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

中國暫停進口日水產品 林佳龍：關鍵時刻要支持日本

中央社／ 台北20日電

中國政府暫停辦理日本水產品進口手續，外交部林佳龍今天表示，中國以經濟脅迫霸凌他國案例不勝枚舉，一切都武器化是不文明也不民主的做法，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面。

日中關係緊張，傳出中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品2週前才恢復對中出口。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部部長林佳龍、農業部次長杜文珍、衛生福利部次長林靜儀報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。

媒體詢問，中國停辦日本水產品進口手續，台灣是否有相關因應，林佳龍會前接受聯訪表示，中共利用經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家，這種案例已是不勝枚舉，過去對台灣包括文攻武嚇、操弄貿易投資以及觀光旅遊，一切都武器化是不文明、也是不民主的做法。

林佳龍強調，台灣在此關鍵時刻要支持日本，有效去穩定局面，阻止中共的霸凌行為。

此外，有關副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」專訪時表示，目前已清楚看到威權國家之間的合作跡象，不僅是中國與俄羅斯，也包括北韓，對此，林佳龍表示，中俄可說是動盪軸心，這是世界公認，北約元首峰會聲明也提及，俄羅斯攻打烏克蘭能持續這麼久，背後關鍵推手就是中國。

林佳龍強調，理念相近民主國家要更加團結，一起因應威權擴張，以及改變以規則為基礎的國際秩序企圖。

林佳龍 日本 外交部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸禁止日水產進口 林佳龍：我們在關鍵時刻要支持日本

迎接吐瓦魯總理戴斐立一行 林佳龍：吐瓦魯與台灣有如家人般的情誼

【重磅快評】除了憨川否決 林佳龍選桃園還得過3門檻

傳林佳龍戰桃園市長 在地正國會反應曝：靜待黨中央決定

相關新聞

巴拿馬議員遭中國施壓取消訪台！巴外交部、美大使回應了

美聯社報導，巴拿馬議員計畫訪問台灣遭中國外交官要求取消，巴拿馬外交部與美國駐巴大使同聲譴責。巴拿馬外交部19日聲明，不接...

陸禁止日水產進口 林佳龍：我們在關鍵時刻要支持日本

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，陸方19日通知日本政府，將停止進口日本水產品。外交部長林佳龍今天表示，...

吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

民眾黨新聞部主任吳怡萱今（20日）於臉書分享喜訊，宣布已於15日清晨7時07分，順利產下女兒「吳花果」。她形容寶寶「迫不及待要跟這個世界打招呼」，並透露初見女兒時的溫馨互動，讓她永生難忘。

紙鈔改版年花50億挨批吃飽太閒 盧秀燕：時機不好、觀感不佳

中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，預計2028年開始編列預算，逐年汰換，遭台中市議員質疑灑幣，國家吃飽太閒。台中市長盧秀燕...

美國會委員會建議台灣出資更新菲國基地 強化美軍在台海周邊部署能力

美國國會轄下委員會主張，台灣應協助出資更新菲律賓多座軍事基地，以提升美軍在當地輪調的部署能力，並強化華府在台灣周邊的嚇阻...

稱被抹黑事小 鄭麗文：只要促進兩岸和平的事我都願做

國民黨主席鄭麗文今出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座－蔣中正日記讀後心得」，她向與會者宣示力促兩岸和解的決心。她說，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。