快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

光復鄉「超人村長」救災操勞過度入院…數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

陸禁止日水產進口 林佳龍：我們在關鍵時刻要支持日本

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，陸方19日通知日本政府，將停止進口日本水產品。外交部長林佳龍今天表示，中共用經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家，已經不勝枚舉，「我們在這個關鍵的時刻，要支持日本」。

林佳龍上午在立法院受訪表示，中共用經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家，已經不勝枚舉，把過去對台灣的文攻武嚇，還有操弄包括採購、貿易、投資、觀光旅遊，一切都武器化，這是不文明也是不民主的作法，「我們在這個關鍵的時刻，要支持日本」，能夠有效地去穩定局面，阻止中共的霸凌行為。

此外，副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪昨播出，她表示俄羅斯與中國正共享同一套作戰手冊，不僅涉及軍事合作，在心理戰、混合式滲透、干預民主制度、假消息等認知作戰都呈現高度共通性。

林佳龍說，中俄本身可以說是「動盪的軸心」，這是世界公認，特別是在北約元首高峰會聲明也指出，俄羅斯攻打烏克蘭，能夠持續這麼久，背後的關鍵推手就是中國，所以理念相近的民主國家，更要團結起來，一起因應威權擴張、企圖改變以規則為基礎的國際秩序。

日本 軍事 林佳龍
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

迎接吐瓦魯總理戴斐立一行 林佳龍：吐瓦魯與台灣有如家人般的情誼

【重磅快評】除了憨川否決 林佳龍選桃園還得過3門檻

傳林佳龍戰桃園市長 在地正國會反應曝：靜待黨中央決定

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

相關新聞

美國會報告指習近平令做好2027攻台準備 林佳龍：要做好自我防衛

美國國會美中經濟暨安全檢討委員會18日發布年度報告，針對北京可能入侵台灣時間表，報告點出2027年、2035年和2049...

陸禁止日水產進口 林佳龍：我們在關鍵時刻要支持日本

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，陸方19日通知日本政府，將停止進口日本水產品。外交部長林佳龍今天表示，...

美參院通過法案 解除台美交往限制

美國聯邦參議院十八日無異議通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除...

海巡幫陸漁船滅火 管碧玲譴責騷擾：人道救援一碼歸一碼

海巡署15日接獲陸籍「閩東漁61227」漁船失火，以無線電求救，海巡新竹艦隨即到場滅火，並戒護15名中國船員到另艘陸漁船...

民進黨公布明年中市議員選區提名席次 這選區競爭人多

民進黨台中市黨部昨晚開會後公布明年中市議員選區提名席次，其中豐原與后里區提名2席，國民黨該選區競爭者多，除了現任議員，另...

士林北投議員有「一屆魔咒」？老將新秀、政二代大混戰

台北市士林北投區在議員選舉上，因多席次競爭激烈，被視為「一屆議員魔咒」最典型戰場。2026年地方大選將至，現任多名新人議員面臨連任壓力，包含民眾黨黃瀞瑩與新黨侯漢廷等都成觀察焦點；同時，民進黨何志偉等回鍋者與新人挑戰者陸續現身，勢必重新洗牌藍綠白版圖。資深議員服務處系統、政二代與小黨新秀也加入角力，使戰局更為複雜。一屆魔咒是否再次應驗？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。