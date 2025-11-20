陸禁止日水產進口 林佳龍：我們在關鍵時刻要支持日本

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，陸方19日通知日本政府，將停止進口日本水產品。外交部長林佳龍今天表示，中共用經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家，已經不勝枚舉，「我們在這個關鍵的時刻，要支持日本」。

林佳龍上午在立法院受訪表示，中共用經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家，已經不勝枚舉，把過去對台灣的文攻武嚇，還有操弄包括採購、貿易、投資、觀光旅遊，一切都武器化，這是不文明也是不民主的作法，「我們在這個關鍵的時刻，要支持日本」，能夠有效地去穩定局面，阻止中共的霸凌行為。

此外，副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪昨播出，她表示俄羅斯與中國正共享同一套作戰手冊，不僅涉及軍事合作，在心理戰、混合式滲透、干預民主制度、假消息等認知作戰都呈現高度共通性。

林佳龍說，中俄本身可以說是「動盪的軸心」，這是世界公認，特別是在北約元首高峰會聲明也指出，俄羅斯攻打烏克蘭，能夠持續這麼久，背後的關鍵推手就是中國，所以理念相近的民主國家，更要團結起來，一起因應威權擴張、企圖改變以規則為基礎的國際秩序。