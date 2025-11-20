美國會報告指習近平令做好2027攻台準備 林佳龍：要做好自我防衛

美國國會美中經濟暨安全檢討委員會18日發布年度報告，針對北京可能入侵台灣時間表，報告點出2027年、2035年和2049年三個潛在時間點。外交部長林佳龍今天表示，台灣當然要做好中共犯台的自我防衛，也要結合友邦來因應，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。

林佳龍上午赴立法院外交及國防委員會就「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」進行專題報告。會前被問及美中經濟暨安全檢討委員會報告指中國國家主席習近平指示人民解放軍在2027年做好攻台準備，林佳龍說，中共善於運用一定的時間表，一方面建軍備戰，同時也對外發動認知作戰，企圖形成一種壓迫式的外交優勢地位。

林佳龍表示，台灣當然要做好中共犯台的自我防衛，也要結合友邦來因應，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。但中共內部問題非常嚴重，是不是會企圖透過「三個八十年」，發動民族主義、鋌而走險？「任何情形我們都要做好各種可能的因應準備」，希望能維持台海和平穩定。

美國聯邦參議院18日無異議通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。