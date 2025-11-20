快訊

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場 旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

中國禁止日本水產進口：對日本經濟衝擊有多大？

中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」

吳志中柏林安全會議演說：台歐應攜手因應威權軸線

中央社／ 柏林19日專電

外交部政務次長吳志中今天在柏林安全會議發表公開演說，指出中國、俄羅斯、伊朗與北韓正加深合作、形成跨區域的「威權軸線」，對全球民主與安全構成壓力，呼籲台歐攜手加強合作、共享韌性，維護印太與歐洲安全。

柏林安全會議（BSC）是歐洲重要年度安全論壇，由德國公部門媒體「官署明鏡報」（BehördenSpiegel）主辦。今年主題為「可靠韌性、可信嚇阻」，聚焦俄烏戰爭、混合戰威脅及印太局勢，多國國防部長、北約官員與軍事專家都到場參加。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）昨天在會中警告，波羅的海正從連結歐洲國家間的橋梁，快速變成「對抗俄羅斯前線」。近期發生的海底電纜破壞、領空侵犯、無人機飛越等事件，使波羅的海成為普丁測試北約反應能力的試驗場。

外交部政務次長吳志中則在今天的演說表示，全球化讓歐洲與印太的安全相互影響，威權國家的合作讓民主陣營面臨新的挑戰，歐洲的和平與印太穩定息息相關。

吳志中指出，台灣位在印太第一線，也是全球科技產業的重要中心，生產全球約70%的半導體與95%以上的先進晶片，一旦台海爆發危機，將造成二戰以來最嚴重的科技供應鏈中斷。

在台歐合作方面，吳志中說，台灣國防預算將在2026年提高到300億美元，並以2030年達到GDP的5%為目標，對照北約標準。他指出，歐洲去年以來多次派遣軍艦穿越台灣海峽，法國、英國與義大利也派航空母艦打擊群參加印太演訓，代表歐洲越來越關心台海安全。

他指出，歐洲所稱的「全面防衛」（total defense）概念，在台灣則以「全社會防衛」方式實踐，強調政府、軍方、企業與民間協力維持國家韌性。

他表示，台灣與歐洲在這方面具有高度合作潛力，包括假訊息防治、資安防護、能源穩定與保護關鍵基礎設施。他也說，台歐在AI、半導體與供應鏈方面有高度互補，其中台積電赴德勒斯登設廠，就是台歐互信的象徵。

吳志中引用台積電創辦人張忠謀的話「21世紀最珍貴的貨幣是信任」強調台歐關係，同時以「今天不是挑戰自由世界的日子」表明台歐作為民主自由陣營夥伴，將共同因應威權軸線擴張並維護區域穩定。

印太 吳志中 國防部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

吳志中現身巴黎演說：台灣藉3大支柱應對中國威脅

謝志偉槓韓國瑜 台灣是武大郎 國共成潘金蓮和西門慶 沈伯洋像武松

川習會未談台灣 吳志中：台灣不應成為雙邊會談籌碼

鄭麗文脫口普亭非獨裁者 吳志中無奈笑：照這邏輯海珊也不是

相關新聞

美參院通過法案 解除台美交往限制

美國聯邦參議院十八日無異議通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除...

士林北投議員有「一屆魔咒」？老將新秀、政二代大混戰

台北市士林北投區在議員選舉上，因多席次競爭激烈，被視為「一屆議員魔咒」最典型戰場。2026年地方大選將至，現任多名新人議員面臨連任壓力，包含民眾黨黃瀞瑩與新黨侯漢廷等都成觀察焦點；同時，民進黨何志偉等回鍋者與新人挑戰者陸續現身，勢必重新洗牌藍綠白版圖。資深議員服務處系統、政二代與小黨新秀也加入角力，使戰局更為複雜。一屆魔咒是否再次應驗？

我資安風險抽測 賴總統：陸製生成式AI恐危害國安

人工智慧科技快速崛起，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會說，國安單位抽測中國製生成式ＡＩ，發現普遍存在強迫同意不...

立院聯席會議一毛未刪 馬太鞍特別預算完成初審

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭重創，立法院聯席委員會昨天審查「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，針對政院...

確定了！明年中市議員選舉民進黨部今晚公布各區提名席次

確定了！明年縣市長和議員選舉被視為下屆總統前哨戰，民進黨台中市黨部今晚開會討論後，公布市議員各選區提名席次。

民進黨立委提案譴責中共通緝沈伯洋案 立院外交國防委會通過

民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安立案調查，賴清德總統點名要求立法院長韓國瑜應維護國會尊嚴。民進黨立委進一步出招，在外交國防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。