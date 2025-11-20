美台擴大軍事合作法案 參院外委會將開聽證會追進度

美國2024年國防授權法要求擴大美台軍事合作，為台灣軍隊制定分層防禦訓練計畫。參院外委會明天將召開聽證會檢視執行成效。學者葛來儀、前國防部資深台灣顧問王洛伶（Lauren Dickey）及前白宮官員杜如松（RushDoshi）出席。

美國2024財政年度國防授權法案內容含依循「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），要求國防部長在徵得國務卿同意，並與台灣有關官員協商後，為台灣軍隊制定全面計畫，支持不對稱防禦戰略、鼓勵美台軍隊資訊共享等。

時任美國總統拜登（Joe Biden）於2023年底簽署法案後生效，迄今上路近2年。聯邦參議院外交委員會明天上午召開「檢視台灣增強韌性法案執行情況及未來美台合作機會」，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、王洛伶及杜如松出席作證。

除了前述美台軍事合作，台灣增強韌性法案也要求國防部長每半年向國會遞交報告，說明中國在台灣、東南亞、南海等地的軍事發展，包括武器升級、採購與軍事行動等。

根據法案，國防部長與國務卿需向國會有關委員會遞交機密報告，說明台灣軍隊過去10年中，對美國提供和批准交付的軍事能力吸收狀況，包括操作、維護、部署等情況。

法案並要求國防部長與美軍參謀首長聯席會議主席與國家情報總監協調，在法案生效180天內，向國會遞交報告，全面分析中國對台灣持續軍事封鎖的風險及影響。

報告需涵蓋中國可以對台灣實施持續軍事封鎖的方式及跡象、警告與可能時間表、中國可能採取的其他脅迫方式、評估這對美國本土的威脅與其他潛在負面影響，及美軍需要進行的調整等。