快訊

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場 旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

中國禁止日本水產進口：對日本經濟衝擊有多大？

中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」

美台擴大軍事合作法案 參院外委會將開聽證會追進度

中央社／ 華盛頓19日專電

美國2024年國防授權法要求擴大美台軍事合作，為台灣軍隊制定分層防禦訓練計畫。參院外委會明天將召開聽證會檢視執行成效。學者葛來儀、前國防部資深台灣顧問王洛伶（Lauren Dickey）及前白宮官員杜如松（RushDoshi）出席。

美國2024財政年度國防授權法案內容含依循「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），要求國防部長在徵得國務卿同意，並與台灣有關官員協商後，為台灣軍隊制定全面計畫，支持不對稱防禦戰略、鼓勵美台軍隊資訊共享等。

時任美國總統拜登（Joe Biden）於2023年底簽署法案後生效，迄今上路近2年。聯邦參議院外交委員會明天上午召開「檢視台灣增強韌性法案執行情況及未來美台合作機會」，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、王洛伶及杜如松出席作證。

除了前述美台軍事合作，台灣增強韌性法案也要求國防部長每半年向國會遞交報告，說明中國在台灣、東南亞、南海等地的軍事發展，包括武器升級、採購與軍事行動等。

根據法案，國防部長與國務卿需向國會有關委員會遞交機密報告，說明台灣軍隊過去10年中，對美國提供和批准交付的軍事能力吸收狀況，包括操作、維護、部署等情況。

法案並要求國防部長與美軍參謀首長聯席會議主席與國家情報總監協調，在法案生效180天內，向國會遞交報告，全面分析中國對台灣持續軍事封鎖的風險及影響。

報告需涵蓋中國可以對台灣實施持續軍事封鎖的方式及跡象、警告與可能時間表、中國可能採取的其他脅迫方式、評估這對美國本土的威脅與其他潛在負面影響，及美軍需要進行的調整等。

國防部 國防授權法案 軍事
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美司法部應國會要求 將限期公布艾普斯坦檔案

美參院通過法案解除美台交往限制 待川普簽署生效

美國會通過法案 艾普斯坦檔案將強制公開

阿根廷國會指控總統米雷伊 涉加密貨幣詐騙

相關新聞

美參院通過法案 解除台美交往限制

美國聯邦參議院十八日無異議通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除...

士林北投議員有「一屆魔咒」？老將新秀、政二代大混戰

台北市士林北投區在議員選舉上，因多席次競爭激烈，被視為「一屆議員魔咒」最典型戰場。2026年地方大選將至，現任多名新人議員面臨連任壓力，包含民眾黨黃瀞瑩與新黨侯漢廷等都成觀察焦點；同時，民進黨何志偉等回鍋者與新人挑戰者陸續現身，勢必重新洗牌藍綠白版圖。資深議員服務處系統、政二代與小黨新秀也加入角力，使戰局更為複雜。一屆魔咒是否再次應驗？

我資安風險抽測 賴總統：陸製生成式AI恐危害國安

人工智慧科技快速崛起，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會說，國安單位抽測中國製生成式ＡＩ，發現普遍存在強迫同意不...

立院聯席會議一毛未刪 馬太鞍特別預算完成初審

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭重創，立法院聯席委員會昨天審查「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，針對政院...

確定了！明年中市議員選舉民進黨部今晚公布各區提名席次

確定了！明年縣市長和議員選舉被視為下屆總統前哨戰，民進黨台中市黨部今晚開會討論後，公布市議員各選區提名席次。

民進黨立委提案譴責中共通緝沈伯洋案 立院外交國防委會通過

民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安立案調查，賴清德總統點名要求立法院長韓國瑜應維護國會尊嚴。民進黨立委進一步出招，在外交國防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。