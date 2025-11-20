聽新聞
我資安風險抽測 賴總統：陸製生成式AI恐危害國安

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇李人岳黃婉婷／台北報導

人工智慧科技快速崛起，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會說，國安單位抽測中國製生成式ＡＩ，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度收集個資、逾越使用權限等資安風險，以及資訊扭曲等問題；中國恐藉此危害台灣民主社會和國家安全，籲國人與企業提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式以降低風險。

為建構強韌且堅實的緊急應變體系，行政院長卓榮泰昨主持「行政院動員會報一一四年度會議」表示，明年將擴大城鎮韌性演習演練規模，首度實施跨縣市協同演練，同時為因應天災造成的大規模通訊中斷，國家通訊傳播委員會提出的研議災害漫遊機制、台電公司場站設立基地台等策進作為應盡速辦理。

副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體「15min」專訪內容昨播出。對於美國川普政府甫批准此任期內首度對台軍售，她說，美國是台灣最重要的安全夥伴，感謝美國持續依據「台灣關係法」評估台灣的安全需求，並為台灣的自衛能力提供必要的安全援助。

至於國防部昨起向全國家戶發放「台灣全民安全指引」，總計印發一一○○萬本，但以動支第二預備金方式支應四二七九萬元的印製費用，遭質疑有規避國會備查之嫌。國防部長顧立雄昨表示，普發紙本是確保在任何緊急狀態或重大災害的情況下，能確保國人財產生命安全的必要做法，國防部以公開招標方式，沒有任何規避的情形。

資安 賴清德
